В 48 лет ушёл добровольцем: под Белгородом увековечили память погибшего в зоне СВО

Белгородец родился и вырос в посёлке Красная Яруга. После службы в армии работал в газовом хозяйстве района. Летом прошлого года мужчина ушёл добровольцем в зону СВО. Зимой, 26 января, Олег Алтухов погиб при исполнении боевых задач. Его посмертно наградили орденом Мужества и медалью «За отвагу».