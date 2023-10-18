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Published Сегодня, 14:03

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Updated Сегодня, 14:05

Мемориальная доска в честь Олега Алтухова

В 48 лет ушёл добровольцем: под Белгородом увековечили память погибшего в зоне СВО

18 октября 2023, 14:03
Фото: личная страница главы Краснояружского района Андрея Миськова
Мемориальная доска в честь Олега Алтухова

В белгородской школе открыли мемориальную доску в честь погибшего добровольца

Олега Алтухова, уроженца посёлка Красная Яруга, посмертно наградили орденом Мужества и медалью «За отвагу». Белгородец скончался при выполнении боевых задач в зоне СВО. Подробности сообщил глава Краснояружского района Андрей Миськов.
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СВО

На фасаде школы №2 в Краснояружском районе установили мемориальную доску в честь её выпускника, участника специальной военной операции Олега Алтухова. На торжественном открытии присутствовали мать и сын погибшего военнослужащего.

Белгородец родился и вырос в посёлке Красная Яруга. После службы в армии работал в газовом хозяйстве района. Летом прошлого года мужчина ушёл добровольцем в зону СВО. Зимой, 26 января, Олег Алтухов погиб при исполнении боевых задач. Его посмертно наградили орденом Мужества и медалью «За отвагу».

Напомним, что в октябре увековечили память ещё четверых военнослужащих. Так, «Парту Героя» открыли в честь Сергея Постникова, Дениса Борокова, Анатолия Агеева и Романа Бочарова.

Мемориальная доска в честь Олега АлтуховаМемориальная доска в честь Олега Алтухова
Мемориальная доска в честь Олега Алтухова
Фото: личная страница главы Краснояружского района Андрея Миськова
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#Белгородская область#Погиб#Доброволец#Мемориальная доска#Краснояружский район#Белгород#Андрей миськов#СВО#Александра Склярова#Рядовой
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