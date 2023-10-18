В 48 лет ушёл добровольцем: под Белгородом увековечили память погибшего в зоне СВО

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
На фасаде школы №2 в Краснояружском районе установили мемориальную доску в честь её выпускника, участника специальной военной операции Олега Алтухова. На торжественном открытии присутствовали мать и сын погибшего военнослужащего.
Белгородец родился и вырос в посёлке Красная Яруга. После службы в армии работал в газовом хозяйстве района. Летом прошлого года мужчина ушёл добровольцем в зону СВО. Зимой, 26 января, Олег Алтухов погиб при исполнении боевых задач. Его посмертно наградили орденом Мужества и медалью «За отвагу».
Напомним, что в октябре увековечили память ещё четверых военнослужащих. Так, «Парту Героя» открыли в честь Сергея Постникова, Дениса Борокова, Анатолия Агеева и Романа Бочарова.