В ходе СВО погиб росгвардеец из Белгородской области

В зоне СВО погиб росгвардеец из Белгородской области Роман Бочаров. На протяжении 20 лет он работал в специальном отряде быстрого реагирования «Белогор». За время службы его наградили орденами «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени, медалью «За отвагу» и ведомственными наградами.