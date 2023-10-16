В ходе СВО погиб росгвардеец из Белгородской области

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В зоне СВО погиб росгвардеец из Белгородской области Роман Бочаров. На протяжении 20 лет он работал в специальном отряде быстрого реагирования «Белогор». За время службы его наградили орденами «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени, медалью «За отвагу» и ведомственными наградами.
После завершения службы мужчина отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Он погиб 22 марта 2023 года во время выполнения боевых задач. Посмертно награждён орденом Мужества.
В школе № 1 в Пролетарском Ракитянского района в память о погибшем открыли «Парту Героя». На церемонии присутствовали родные и близкие бойца, его коллеги, педагоги и ученики.
Память росгвардейца почтили минутой молчания. «Парту Героя» установили в юнармейском классе. На ней размещена фотография белгородца, а также указаны факты из его биографии.
Напомним, что 12 октября в одной из школ в Ровеньском районе открыли «Парту Героя», посвящённую участнику СВО Денису Борокову.