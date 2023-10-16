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В ходе СВО погиб росгвардеец из Белгородской области

В ходе СВО погиб росгвардеец из Белгородской области

16 октября 2023, 12:04
Фото: 1MI
В школе Ракитянского района открыли «Парту Героя» в честь подполковника полиции в отставке Романа Бочарова, сообщили в региональной Росгвардии. Мужчина после 20-летней службы в спецотделе отправился в зону СВО добровольцем. Он погиб, выполняя боевые задачи.
Сюжет
СВО

В зоне СВО погиб росгвардеец из Белгородской области Роман Бочаров. На протяжении 20 лет он работал в специальном отряде быстрого реагирования «Белогор». За время службы его наградили орденами «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени, медалью «За отвагу» и ведомственными наградами.

После завершения службы мужчина отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Он погиб 22 марта 2023 года во время выполнения боевых задач. Посмертно награждён орденом Мужества.

В школе № 1 в Пролетарском Ракитянского района в память о погибшем открыли «Парту Героя». На церемонии присутствовали родные и близкие бойца, его коллеги, педагоги и ученики.

Память росгвардейца почтили минутой молчания. «Парту Героя» установили в юнармейском классе. На ней размещена фотография белгородца, а также указаны факты из его биографии.

Напомним, что 12 октября в одной из школ в Ровеньском районе открыли «Парту Героя», посвящённую участнику СВО Денису Борокову.

Церемония открытия "Парты Героя"Церемония открытия "Парты Героя"
Церемония открытия "Парты Героя"Церемония открытия "Парты Героя"
Церемония открытия "Парты Героя"
Фото: сайт управления Росгвардии по Белгородской области
Стало известно о гибели ещё одного белгородца на СВО
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#Белгородская область#Гибель#Школа#Ракитянский район#Белгород#СВО#Александра Склярова#Парта героя
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