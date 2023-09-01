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Published Сегодня, 13:16

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В Белгородской области продолжают оборудовать музей в память о чернобыльцах

В Белгородской области продолжают оборудовать музей в память о чернобыльцах

1 сентября 2023, 13:16
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Так, в музей собираются закупить подъёмник для инвалидов. На платформу готовы потратить более 2,5 млн рублей. Исполнителя определят 12 сентября, следует из данных сайта госзакупок.

В музейном центре в честь героев-чернобыльцев в Волоконовке должна появиться подъёмная платформа для инвалидов. На её установку готовы потратить 2 млн 542 тыс. рублей.

Заявки подаются до 8 сентября, а исполнителя определят 12 сентября. Заказчиком выступает минстрой Белгородской области в лице управления капитального строительства. Полностью завершить работы необходимо в течение двух месяцев после заключения контракта.

Что касается самого подъёмника, это должна быть подъёмная платформа с вертикальным перемещением для инвалидов и других маломобильных групп населения. Предусмотрено две остановки, грузоподъёмность — не менее 385 кг. Также требуется сделать освещение.

В 2023 году в Волоконовке должен появиться культурно-просветительский центр, посвящённый памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Ранее сообщалось, что строительно-монтажными работами на объекте занималась крымская компания ООО «Спец Строй Крым». С обществом заключили контракт на 52,7 млн рублей. Завершить работы требовалось до 29 августа.

Ранее с объектом возникли проблемы. Подробнее — в материале Бел.Ру.

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