В Белгородской области продолжают оборудовать музей в память о чернобыльцах

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
В музейном центре в честь героев-чернобыльцев в Волоконовке должна появиться подъёмная платформа для инвалидов. На её установку готовы потратить 2 млн 542 тыс. рублей.
Заявки подаются до 8 сентября, а исполнителя определят 12 сентября. Заказчиком выступает минстрой Белгородской области в лице управления капитального строительства. Полностью завершить работы необходимо в течение двух месяцев после заключения контракта.
Что касается самого подъёмника, это должна быть подъёмная платформа с вертикальным перемещением для инвалидов и других маломобильных групп населения. Предусмотрено две остановки, грузоподъёмность — не менее 385 кг. Также требуется сделать освещение.
В 2023 году в Волоконовке должен появиться культурно-просветительский центр, посвящённый памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Ранее сообщалось, что строительно-монтажными работами на объекте занималась крымская компания ООО «Спец Строй Крым». С обществом заключили контракт на 52,7 млн рублей. Завершить работы требовалось до 29 августа.
Ранее с объектом возникли проблемы. Подробнее — в материале Бел.Ру.