В Белгородской области сообщили о гибели добровольца Луганского ополчения

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В Нижнесеребрянской школе в Ровеньском районе открылась «Парта Героя» в честь выпускника, погибшего в зоне спецоперации. Парта появилась в память об Анатолии Агееве.
Белгородец в 2014 году вступил в ряды Луганского ополчения. Он был пулемётчиком разведгруппы. После начала СВО участвовал в боевых действиях в должности командира танка. Анатолий Агеев погиб в ходе выполнения боевых задач. Обстоятельства и дата смерти военнослужащего не уточнялись.
Кроме того, Агеева ранее наградили знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени. Награду присудили его за мужество, отвагу, высокие профессиональные и личные качества.
В памятном мероприятии участвовали родственники белгородца, педагоги и учащиеся школы. Первыми за парту сели отличники учёбы, победители конкурсов и предметных олимпиад.
На днях в Ровеньском районе открыли «Парту Героя», посвящённую Денису Борокову. Она появилась в школе №2, где и учился военнослужащий. Его посмертно наградили орденом Мужества.