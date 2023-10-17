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Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

В белгородской школе открыли «Парту Героя» в честь погибшего бойца СВО

В Белгородской области сообщили о гибели добровольца Луганского ополчения

17 октября 2023, 14:07
Фото: страница Татьяны Киричковой в соцсети

В белгородской школе открыли «Парту Героя» в честь погибшего бойца СВО

Парта появилась в Нижнесеребрянской школе в Ровеньском районе в честь выпускника, погибшего при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Белгородец стал добровольцем Луганского ополчения в 2014 году, а затем — участником СВО. Подробности сообщила глава муниципалитета Татьяна Киричкова.
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СВО

В Нижнесеребрянской школе в Ровеньском районе открылась «Парта Героя» в честь выпускника, погибшего в зоне спецоперации. Парта появилась в память об Анатолии Агееве.

Белгородец в 2014 году вступил в ряды Луганского ополчения. Он был пулемётчиком разведгруппы. После начала СВО участвовал в боевых действиях в должности командира танка. Анатолий Агеев погиб в ходе выполнения боевых задач. Обстоятельства и дата смерти военнослужащего не уточнялись.

Кроме того, Агеева ранее наградили знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени. Награду присудили его за мужество, отвагу, высокие профессиональные и личные качества.

В памятном мероприятии участвовали родственники белгородца, педагоги и учащиеся школы. Первыми за парту сели отличники учёбы, победители конкурсов и предметных олимпиад.

На днях в Ровеньском районе открыли «Парту Героя», посвящённую Денису Борокову. Она появилась в школе №2, где и учился военнослужащий. Его посмертно наградили орденом Мужества.

Стало известно о гибели ещё одного белгородца на СВО
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#Общество#Белгородская область#Ровеньский район#Белгород#Наталья Корявых#Татьяна Киричкова#Погибший военный#СВО#Участник спецоперации#Парта героя
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