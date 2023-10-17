В Белгородской области сообщили о гибели добровольца Луганского ополчения

Белгородец в 2014 году вступил в ряды Луганского ополчения. Он был пулемётчиком разведгруппы. После начала СВО участвовал в боевых действиях в должности командира танка. Анатолий Агеев погиб в ходе выполнения боевых задач. Обстоятельства и дата смерти военнослужащего не уточнялись.