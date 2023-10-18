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"Парта Героя", посвящённая Сергею Постникову

Не дожил до Нового года: белгородец погиб в зоне СВО 31 декабря

18 октября 2023, 06:46
Фото: личная страница главы Волоконовского района Сергея Бикетова
"Парта Героя", посвящённая Сергею Постникову

В ещё одной белгородской школе открыли «Парту Героя» в честь погибшего бойца

Парту и мемориальную доску установили в школе в память о 43-летнем погибшем в СВО Сергее Постникове. Он был посмертно награждён орденом Мужества. О торжественном открытии сообщил глава администрации Волоконовского района Сергей Бикетов.

«Парту Героя», посвящённую уроженцу Волоконовского района Сергею Постникову, установили в Фощеватовской школе. Там же открыли мемориальную доску памяти.

Сергей Постников выпустился из школы в 1996 году, а после сразу поступил в Московский военный институт. После обучения его направили на прохождение службы в Дальневосточный военный округ. В 2010 году его уволили и зачислили в запас.

Тем не менее, после начала СВО белгородец не смог остаться в стороне и 8 августа 2022 года заключил контракт с Минобороны РФ. Погиб мужчина 31 декабря при исполнении боевых задач в Белогоровке Луганской народной республики. Указом президента его посмертно наградили орденом Мужества.

Отметим, что за последнюю неделю в школах Белгородской области открылись ещё три «Парты Героя». Одну из них в честь Дениса Борокова установили в школе Ровеньского района. Вторая, посвящённая добровольницу Луганского ополчения Анатолию Агееву, появилась в Нижнесеребрянской школе того же района.

Ещё одну парту торжественно открыли в школе №1 в Пролетарском Ракитянского района в память о погибшем в СВО ветеране Росгвардии Романе Бочарове.

"Парта Героя", посвящённая Сергею Постникову"Парта Героя", посвящённая Сергею Постникову
"Парта Героя", посвящённая Сергею Постникову"Парта Героя", посвящённая Сергею Постникову
Мемориальная доска на фасаде школы, посвящённая Сергею ПостниковуМемориальная доска на фасаде школы, посвящённая Сергею Постникову
"Парта Героя", посвящённая Сергею Постникову
Фото: личная страница главы Волоконовского района Сергея Бикетова
В Белгородской области сообщили о гибели добровольца Луганского ополчения
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