Не дожил до Нового года: белгородец погиб в зоне СВО 31 декабря

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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«Парту Героя», посвящённую уроженцу Волоконовского района Сергею Постникову, установили в Фощеватовской школе. Там же открыли мемориальную доску памяти.
Сергей Постников выпустился из школы в 1996 году, а после сразу поступил в Московский военный институт. После обучения его направили на прохождение службы в Дальневосточный военный округ. В 2010 году его уволили и зачислили в запас.
Тем не менее, после начала СВО белгородец не смог остаться в стороне и 8 августа 2022 года заключил контракт с Минобороны РФ. Погиб мужчина 31 декабря при исполнении боевых задач в Белогоровке Луганской народной республики. Указом президента его посмертно наградили орденом Мужества.
Отметим, что за последнюю неделю в школах Белгородской области открылись ещё три «Парты Героя». Одну из них в честь Дениса Борокова установили в школе Ровеньского района. Вторая, посвящённая добровольницу Луганского ополчения Анатолию Агееву, появилась в Нижнесеребрянской школе того же района.
Ещё одну парту торжественно открыли в школе №1 в Пролетарском Ракитянского района в память о погибшем в СВО ветеране Росгвардии Романе Бочарове.