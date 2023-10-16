В Белгороде установили стелу в память о погибших в ходе войны

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
В Белгороде на улице Кутузова установили памятную стелу в честь погибших в годы Великой Отечественной войны жителей хутора Оскочное. На стеле выгравированы имена и годы жизни погибших белгородцев, которые совершили ратные и трудовые подвиги.
С инициативой создать мемориал выступило АНО «Культурно-исторический центр „Оскочное-250“». Следить за состоянием стелы, её сохранностью и ремонтом будет указанная организация. Задумка заняла третье место в региональном конкурсе субсидий среди НКО на реализацию социально значимых проектов.
В 1941 году в хуторе Оскочное проживало около 400 человек, 90 из которых погибли в годы войны. Населённый пункт был оккупирован немецкими войсками. В 2021 году община Оскочное установила поклонный крест на въезде по улице Кутузова в память о 80-летии начала Великой Отечественной войны.