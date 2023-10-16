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Памятная стела

В Белгороде установили стелу в память о погибших в ходе войны

16 октября 2023, 08:11
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Памятная стела
Памятный знак посвящён жителям хутора Оскочный. Стела появилась на улице Кутузова в Белгороде вдоль дороги к кладбищу. Фотографии опубликовала городская администрация.

В Белгороде на улице Кутузова установили памятную стелу в честь погибших в годы Великой Отечественной войны жителей хутора Оскочное. На стеле выгравированы имена и годы жизни погибших белгородцев, которые совершили ратные и трудовые подвиги.

С инициативой создать мемориал выступило АНО «Культурно-исторический центр „Оскочное-250“». Следить за состоянием стелы, её сохранностью и ремонтом будет указанная организация. Задумка заняла третье место в региональном конкурсе субсидий среди НКО на реализацию социально значимых проектов.

В 1941 году в хуторе Оскочное проживало около 400 человек, 90 из которых погибли в годы войны. Населённый пункт был оккупирован немецкими войсками. В 2021 году община Оскочное установила поклонный крест на въезде по улице Кутузова в память о 80-летии начала Великой Отечественной войны.

Памятная стелаПамятная стела
Памятная стелаПамятная стела
Памятная стелаПамятная стела
Памятная стелаПамятная стела
Памятная стелаПамятная стела
Памятная стелаПамятная стела
Памятная стела
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
В Белгороде появится стела в память о погибших жителях хутора Оскочное
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#Великая Отечественная война#Погибшие#Новости Белгорода#Белгород#Мемориал#Памятная стела#Александра Склярова
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