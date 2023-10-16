В Белгороде установили стелу в память о погибших в ходе войны

В 1941 году в хуторе Оскочное проживало около 400 человек, 90 из которых погибли в годы войны. Населённый пункт был оккупирован немецкими войсками. В 2021 году община Оскочное установила поклонный крест на въезде по улице Кутузова в память о 80-летии начала Великой Отечественной войны.