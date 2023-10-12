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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

мемориал в память о погибших в Белгороде

В память о погибших ночью белгородцах появился стихийный мемориал

12 октября 2023, 14:08
Фото: Bel.ru
мемориал в память о погибших в Белгороде
Белгородцы приносят цветы и игрушки на специальную плиту возле разрушенного ночью 12 октября дома.

На месте трагедии в Белгороде образовался стихийный мемориал, на который люди несут игрушки и цветы. Как рассказали журналисту Бел.Ру находящиеся там полицейские, плиту для мемориала привезли представители администрации города.

Ночью после сбития украинского беспилотника его осколки упали на жилой дом. Погибла четырёхлетняя девочка и двое взрослых людей. Ещё двое пострадавших находятся в больнице. Один из них — журналист Sputnik.

Подробнее о трагедии читайте в публикациях Бел.Ру.

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#Происшествия#Беспилотник#Игрушки#Новости Белгорода#Цветы#Белгород#Мемориал#Екатерина Никулина#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Погибшие в Белгороде#Трагедия в Белгороде 12 октября
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