В память о погибших ночью белгородцах появился стихийный мемориал

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
На месте трагедии в Белгороде образовался стихийный мемориал, на который люди несут игрушки и цветы. Как рассказали журналисту Бел.Ру находящиеся там полицейские, плиту для мемориала привезли представители администрации города.
Ночью после сбития украинского беспилотника его осколки упали на жилой дом. Погибла четырёхлетняя девочка и двое взрослых людей. Ещё двое пострадавших находятся в больнице. Один из них — журналист Sputnik.
Подробнее о трагедии читайте в публикациях Бел.Ру.