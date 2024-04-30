«Кто-то скажет, не вовремя»: Гладков — об установке колеса обозрения в Белгороде

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
В Белгороде продолжают установку колеса обозрения. Появится оно в новом парке аттракционов «Калейдоскоп». Парк, напомним, открыли в августе 2023 года.
Вячеслав Гладков считает, что установка колеса, несмотря на сложную обстановку, — решение правильное.
Кто-то скажет, что не вовремя, но мне кажется, это правильно. Мы все ждём окончания сложной ситуации, мы все ждём победы, уверен, что она не за горами. И, конечно же, нужно заниматься правильными вещами в мирной жизни — обустраивать наши города и сёла, что и будем продолжать делать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Белгородцы под постом губернатора в соцсети задали интересный вопрос: «А вот застанет сирена на верхатуре колеса обозрения… Сколько время спуска? И как далеко до укрытия? Или его смонтируют и пока запускать не будут?»
В мэрии Белгорода на это ответили, что хозсубъектам «направлены рекомендации по обеспечению безопасности, их соблюдение находится на контроле профильных служб».
Ранее сообщалось, что 50-метровое колесо обозрения в Белгороде станет всесезонным. В нём будет 18 шестиместных кабинок. В кабинках должны работать кондиционеры, также предусмотрены мягкие сиденья. Предполагается, что колесо будет подсвечиваться. Стоимость объекта составила 60 млн рублей.
Место для нового колеса обозрения менялось не раз. Изначально речь шла о Центральном парке — площадке за культурным центром «Октябрь». В самом парке было колесо, но его в начале 2024 года окончательно демонтировали. Затем речь шла о Южном парке на Харгоре — неподалёку от деревянной церкви. Однако в итоге был выбран парк «Калейдоскоп».
Завершить монтаж колеса обозрения планируют ко Дню Победы. Однако прокатиться на нём можно будет только в июне.