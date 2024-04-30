«Кто-то скажет, не вовремя»: Гладков — об установке колеса обозрения в Белгороде

Место для нового колеса обозрения менялось не раз. Изначально речь шла о Центральном парке — площадке за культурным центром «Октябрь». В самом парке было колесо, но его в начале 2024 года окончательно демонтировали. Затем речь шла о Южном парке на Харгоре — неподалёку от деревянной церкви. Однако в итоге был выбран парк «Калейдоскоп».