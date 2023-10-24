В Белгороде увековечат память ещё четверых погибших в СВО

Николай Сапелкин родился в Челябинской области. В 1989 году семья переехала на постоянное место жительство в Белгород. Окончил школу №4 с серебряной медалью. После окончания Белгородского юридического института продолжил службу в УМВД Белгорода в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска. В 2017 году замещал должность начальника участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних. Завершил службу в звании подполковника полиции. После увольнения со службы подписал контракт с Минобороны. 2 сентября 2022 года был смертельно ранен при исполнении воинского долга. Был награждён Орденом Мужества (посмертно).