В Белгороде увековечат память ещё четверых погибших в СВО

Posted 24 октября, 14:11
Published 24 октября, 14:11
Modified 24 октября, 14:13
Updated 24 октября, 14:13
В ходе заседания горсовета депутаты приняли решение увековечить память погибших героев. Бюст на Аллее Героев в парке Победы Белгорода установят Герою Российской Федерации Дмитрию Астафьеву. Он принимал участие в выполнении специальных задач на территории Сирийской Арабской республики. Награждён медалью Суворова, «За боевые отличия», Орденом Мужества. Погиб 20 мая 2023 года в ходе специальной военной операции на территории Украины. Ему присвоили посмертное звание Герой России.
Увековечат память погибших в ходе СВО Максима Волгина, Николая Сапелкина и Петра Петруленко. Мемориальные доски с именами военнослужащих разместят на фасадах зданий СОШ № 36, Белгородского юридического института МВД РФ имени И. Д. Путилина и многоквартирного дома № 11 по ул. Студенческой.
Николай Сапелкин родился в Челябинской области. В 1989 году семья переехала на постоянное место жительство в Белгород. Окончил школу №4 с серебряной медалью. После окончания Белгородского юридического института продолжил службу в УМВД Белгорода в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска. В 2017 году замещал должность начальника участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних. Завершил службу в звании подполковника полиции. После увольнения со службы подписал контракт с Минобороны. 2 сентября 2022 года был смертельно ранен при исполнении воинского долга. Был награждён Орденом Мужества (посмертно).
Пётр Петруленко родился в 1981 году. Окончил Белгородское профессиональное училище №33. Службу в Вооружённых силах Российской Федерации по призыву проходил с июня 2000 по май 2002-го. Участвовал в проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. Был призван на военную службу по мобилизации. При выполнении задач в ходе СВО был тяжёло ранен. 12 ноября скончался от ран. Был награждён Орденом Мужества (посмертно).
Максим Волгин родился в 1997 году. С 2004–2012 год учился в СОШ №36 Белгорода. Службу в Вооружённых силах Российской Федерации по призыву проходил с 2015 по 2016 год. Затем проходил военную службу по контракту. Погиб герой 24 октября 2022 года при выполнении задач в ходе СВО. Был награждён Орденом Мужества (посмертно).