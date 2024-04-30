Обстановка не помеха: Белгород по цене небольших квартир обошёл соседей по Черноземью

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:43
Средняя стоимость квадратного метра в небольшой квартире на вторичном рынке в Белгороде составила 108 330 рублей. Речь идёт о жилье площадью до 32 «квадратов». Квадратный метр с начала 2024 года подорожал на 0,5%, а за год — на 8,3%.
Квартиру до 32 квадратных метров в Белгороде можно купить в среднем за 3,2 млн рублей, подсчитали аналитики портала. С начала 2024 года цена уменьшилась на 0,9%. Вместе с тем за год прирост составил 7,9%.
В столице соседнего региона — в Воронеже — небольшую квартиру можно купить в среднем за 2,7 млн рублей. В Курске — за 2,6 млн рублей. В Липецке, Орле и Брянске квартира площадью до 32 «квадратов» стоит около 2,3 млн рублей.
В среднем по России цена на небольшое по площади жильё в МКД составила 3,3 млн рублей.