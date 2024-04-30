Обстановка не помеха: Белгород по цене небольших квартир обошёл соседей по Черноземью

В Белгороде подорожал квадратный метр в маленьких квартирах

Квадрат жилья на вторичке показал рост в цене как за год, так и с начала 2024 года. А вот общая стоимость квартиры площадью до 32 квадратных метров с января снизилась. Подробности сообщает портал «Мир квартир».