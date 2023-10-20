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Спиленное дерево убило 18-летнего белгородца

На строительной площадке на 18-летнего белгородца упало дерево. Он погиб

20 октября 2023, 08:46
Фото: 1MI

Спиленное дерево убило 18-летнего белгородца

Молодой человек погиб на строительной площадке комбината. При опиливании деревьев одно из них упало на белгородца. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.

Несчастный случай произошёл 19 октября на строительной площадке Лебединского ГОКа в лесополосе между хутором Дубравка и посёлком Сергиевка. Как сообщили в пресс-службе комбината, молодой человек получил травмы при опиливании деревьев — на него упало одно из них.

Пострадавшего белгородца доставили в областную клиническую больницу Белгорода, но, несмотря на оказанную медпомощь, парень скончался. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Сотрудники Лебединского ГОКа выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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#Белгородская область#Происшествия#Упавшее дерево#Несчастный случай#Белгород#Погиб человек#Александра Склярова
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