На строительной площадке на 18-летнего белгородца упало дерево. Он погиб

Несчастный случай произошёл 19 октября на строительной площадке Лебединского ГОКа в лесополосе между хутором Дубравка и посёлком Сергиевка. Как сообщили в пресс-службе комбината, молодой человек получил травмы при опиливании деревьев — на него упало одно из них.