На строительной площадке на 18-летнего белгородца упало дерево. Он погиб

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
Несчастный случай произошёл 19 октября на строительной площадке Лебединского ГОКа в лесополосе между хутором Дубравка и посёлком Сергиевка. Как сообщили в пресс-службе комбината, молодой человек получил травмы при опиливании деревьев — на него упало одно из них.
Пострадавшего белгородца доставили в областную клиническую больницу Белгорода, но, несмотря на оказанную медпомощь, парень скончался. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
Сотрудники Лебединского ГОКа выразили соболезнования родным и близким погибшего.