Белгородка выиграла в ЧГК на Первом канале 100 тысяч благодаря вопросу о театре

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Белгородка Ирина Мальцева сразила знатоков своим вопросом в финальной игре весенней серии «Что? Где? Когда?». Выпуск показали на Первом канале 28 апреля.
Жительница Белгорода попросила закончить афоризм прозаика, поэта и сценариста Феликса Кривина: «Театр от жизни отличается тем, что у него всегда есть…»
Знатоки из команды Максима Поташёва выдвинули версии, что речь идёт о сцене, аплодисментах, выходе на бис, режиссёре, сценарии. Окончательным ответом, который озвучил представитель команды Владимир Степанов, стали репетиции.
Однако, как оказалось, афоризм звучал так: «Театр от жизни отличается тем, что у него всегда есть запасной выход». За этот вопрос белгородке перечислят 100 тысяч рублей.
Выигрыш должна была получить в апреле и белгородская студентка Екатерина Савченко. Девушка задала вопрос о явлении белых ночей в литературе. Дать верный ответ знатоки не смогли. В итоге вопрос белгородки признали лучшим в игре.