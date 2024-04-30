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Вопрос белгородка на ЧГК

Белгородка выиграла в ЧГК на Первом канале 100 тысяч благодаря вопросу о театре

30 апреля 2024, 10:12
Фото: кадр из видео Первого канала
Вопрос белгородка на ЧГК

Знатоки ЧГК на Первом канале не смогли правильно ответить на вопрос белгородки

Жительница Белгорода попросила знатоков закончить афоризм Феликса Кривина о театре. Правильного ответа не прозвучало даже среди версий, которые выдвигали знатоки. В итоге белгородке перечислят за этот вопрос 100 тысяч рублей.

Белгородка Ирина Мальцева сразила знатоков своим вопросом в финальной игре весенней серии «Что? Где? Когда?». Выпуск показали на Первом канале 28 апреля.

Жительница Белгорода попросила закончить афоризм прозаика, поэта и сценариста Феликса Кривина: «Театр от жизни отличается тем, что у него всегда есть…»

Знатоки из команды Максима Поташёва выдвинули версии, что речь идёт о сцене, аплодисментах, выходе на бис, режиссёре, сценарии. Окончательным ответом, который озвучил представитель команды Владимир Степанов, стали репетиции.

Однако, как оказалось, афоризм звучал так: «Театр от жизни отличается тем, что у него всегда есть запасной выход». За этот вопрос белгородке перечислят 100 тысяч рублей.

Выигрыш должна была получить в апреле и белгородская студентка Екатерина Савченко. Девушка задала вопрос о явлении белых ночей в литературе. Дать верный ответ знатоки не смогли. В итоге вопрос белгородки признали лучшим в игре.

Знатоки клуба «Что? Где? Когда?» на Первом не смогли ответить на вопрос белгородки
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Что?где?когда?#Знатоки#Победа#Новости Белгорода#Первый канал#Белгород
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