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Posted 24 октября, 06:34

Published 24 октября, 06:34

Modified 24 октября, 06:37

Updated 24 октября, 06:37

В Белгородской области на комбинате произошёл несчастный случай

Газорезчик погиб из-за обрушения металлоконструкций на белгородском предприятии

24 октября 2023, 06:34
Фото: 1MI

В Белгородской области на комбинате произошёл несчастный случай

Трагедия случилась 23 октября. Рабочий выполнял работы по демонтажу старого лестничного марша. На мужчину рухнули металлоконструкции.

В Белгородской области на Лебединском ГОКе погиб рабочий. На него рухнули металлоконструкции. Мужчина получил смертельные травмы.

Трагедия случилась 23 октября. Газорезчик «Рудстроя» выполнял работы по демонтажу старого лестничного марша на территории предприятия. Там произошло обрушение металлоконструкций.

Как сообщили в группе ЛГОКа в ВК, на месте происшествия ведётся расследование причин и обстоятельств несчастного случая. Семье погибшего компания «Рудстрой» окажет необходимую помощь.

В июле в Шебекино погиб кровельщик. Мужчина насмерть разбился при падении с крыши. Также в июле в Бирюче в ходе ремонта кровли ФОКа подросток упал через открытый вентиляционный люк на пол волейбольной площадки. Юноша находился в больнице в тяжёлом состоянии.

Кровельщик погиб при падении с крыши в Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Несчастный случай#Лгок#Наталья Корявых#Погиб рабочий
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