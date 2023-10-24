Газорезчик погиб из-за обрушения металлоконструкций на белгородском предприятии

Posted 24 октября, 06:34
Published 24 октября, 06:34
Modified 24 октября, 06:37
Updated 24 октября, 06:37
В Белгородской области на Лебединском ГОКе погиб рабочий. На него рухнули металлоконструкции. Мужчина получил смертельные травмы.
Трагедия случилась 23 октября. Газорезчик «Рудстроя» выполнял работы по демонтажу старого лестничного марша на территории предприятия. Там произошло обрушение металлоконструкций.
Как сообщили в группе ЛГОКа в ВК, на месте происшествия ведётся расследование причин и обстоятельств несчастного случая. Семье погибшего компания «Рудстрой» окажет необходимую помощь.
В июле в Шебекино погиб кровельщик. Мужчина насмерть разбился при падении с крыши. Также в июле в Бирюче в ходе ремонта кровли ФОКа подросток упал через открытый вентиляционный люк на пол волейбольной площадки. Юноша находился в больнице в тяжёлом состоянии.