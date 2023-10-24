Газорезчик погиб из-за обрушения металлоконструкций на белгородском предприятии

В июле в Шебекино погиб кровельщик. Мужчина насмерть разбился при падении с крыши. Также в июле в Бирюче в ходе ремонта кровли ФОКа подросток упал через открытый вентиляционный люк на пол волейбольной площадки. Юноша находился в больнице в тяжёлом состоянии.