Конфликт в «Фортуне-Авто» в Белгороде: чем всё закончилось?

Ранее сотрудники «Фортуна-Авто» обратились в редакцию Бел.Ру с жалобой на то, что руководство компании увольняет сотрудников без компенсаций и расчёта. Журналистка Бел.Ру связалась с работником для получения более подробной информации. Мужчина рассказал, что руководство обещало найти мировое решение. В то же время уже бывший директор компании объяснил произошедшее как недоразумение, вызванное паникой. Однако, согласно словам персонала, руководство всё же не сдержало своих «мирных» обещаний и дело, по их инициативе, будет передано правоохранительным органам для разрешения.