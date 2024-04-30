Конфликт в «Фортуне-Авто» в Белгороде: чем всё закончилось?

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Как рассказал один из сотрудников журналистке Бел.Ру, «дела с „Фортуной“ совсем уже печальными становятся». Белгородец убеждён, что оно переходит в «судебный режим».
«Вчера я сам встречался с сотрудниками городской прокуратуры. Там был представитель отдела труда, был представитель от прокурора и от городской администрации. Приезжал новый директор. Они сейчас что хотят сделать? Они пытаются уволить бывшего директора. Якобы он уволен 26-м числом марта. И 26-м числом принят на работу новый директор, некий Мухин», — делится он.
Он уточняет, что якобы это сделано для того, чтобы возник факт ситуации, «будто бы мы подписали соглашение с недействующим директором», несмотря на то, что есть подтверждающая обратное документация.
4 апреля сотрудникам «Фортуна-Авто» на собрании сообщили, что у компании сменился директор. На место Артёма Овасапяна, с которым также общалась журналистка Бел.Ру, пришёл Максим Мухин.
К тому же, работник автосалона напомнил, что ещё 28 марта весь штат должны были уволить и рассчитать. Однако сотрудников не рассчитали, не отдали трудовые книжки, и, как рассказывает мужчина, все они остались практически без заработка, без возможности устроиться на новые места работы и находятся в «подвешенном состоянии».
«И вот первые данные о том, что Мухин — руководитель, появляются лишь 9 апреля. Поэтому, получается, мы 28 марта должны были быть уволены по соглашению, заключённому с Овасапяном. Нам сообщили только 4 апреля, что Мухин директор», — пишет сотрудник «Фортуна-Авто».
Далее, объясняет мужчина, «товарищ Мухин» настаивал на обязательном выходе сотрудников на работу в салон, который «абсолютно пустой». Почему пустой? Оттуда вывезли всё оборудование, содержимое склада, б/у и новые автомобили от поставщиков. Он утверждает, что и денег на выкуп других автомобилей, скорее всего, тоже нет.
«Просто нас заставляют выйти в никуда, просидеть там „с мышами“ месяц, полтора, два. У кого и на сколько хватит нервов. А потом все уволятся по собственному желанию. Потому что, ну, сами понимаете, приезжать и якобы работать за 15−17 тысяч никто не будет».
По информации, полученной из базы данных СПАРК, в автосалоне «Фортуна-Авто» произошла смена директора. Ранее эту должность занимал Артём Овасапян, а с 9 апреля 2024 года она передана Максиму Мухину. К тому же за 2023 год компания получила выручку от продаж на сумму 463 млн 471 тыс рублей. Однако понесла убытки, превышающие 14 млн рублей.
Ничего. Новый директор белгородского автосалона «Фортуна-Авто» ответил, что по данному поводу комментарий он дать не может и давать не будет. Мол, это не телефонный разговор.
«Я не могу разговаривать о делах компании. Понимаете, да? Поэтому телефонный разговор смысла не имеет», — заявил он.
Как ответили в правительстве Белгородской области, в администрацию областного центра сотрудники автосалона не обращались.
«Однако 20 марта и 1 апреля 2024 года в социальной сети „ВКонтакте“ на официальной странице губернатора Белгородской области Гладкова В.В были опубликованы коллективные обращения по вопросу нарушения трудовых прав работников данной организации», — дополнительно уточнили в ответе.
Жалобы направили в региональное отделение Госинспекции труда и в прокуратуру, где пообещали провести проверки фирмы «Фортуна-Авто».
А для решения возникшего между сотрудниками и начальством конфликта, далее разъясняет правительство, провели несколько встреч с участием обеих сторон. Там же присутствовали и представили от госинспекции, прокуратуры и мэрии. Как заявили в ответе на запрос Бел.Ру, прийти к взаимовыгодному решению всё-таки смогли:
«По состоянию на 17 апреля 2024 года со всеми сотрудниками подписаны соглашения об увольнении по соглашению сторон и произведены все причитающиеся по закону выплаты»
В период с 2022 по 2023 годы проверочных мероприятий по жалобам работников на нарушения ТК не проводили.
В инспекции ответили, что в этом году к ним поступила информация о том самом коллективном обращении с просьбой решить вопрос о нарушении трудовых прав работников ООО «Фортуна-Авто».
«Обращение рассмотрено в установленные законом сроки, заявителям дан мотивированный ответ и разъяснено право обращения в судебные инстанции», — содержится в их разъяснении ситуации.
В 2022 и в 2023 годах проверки «Фортуна-Авто»трудовой инспекцией тоже не проводились.
В белгородскую прокуратору поступило то самое коллективное обращение сотрудников ООО «Фортуна-Авто» о нарушении трудовых прав. 9 апреля и 15 апреля прошли совещания, о которых уже упоминалось.
Выяснилось, что автосалон решили закрыть из-за уменьшения дохода, количества клиентов. Кроме Воронежа, сотрудникам предложили рабочие места и в Санкт-Петербурге.
С бывшим директором заявления о расторжении трудовых договоров обоюдно подписывали 28 марта и 1 апреля. С условием, что работники получат выплаты в размере трёх среднемесячных зарплат.Однако приказы об увольнении и трудовые книжки белгородцам не выдали, а расчёта не было вообще. 26 марта вместо Артёма Овасапяна должность директора занял Максим Мухин.
«Согласно предоставленным ООО „Фортуна — Авто“ информации и документам, с работниками подписаны соглашения о расторжении трудовых отношений, а также произведены расчёты в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ. Стороны финансовых, материальных и иных претензий друг к другу не имеют», — поделились в прокуратуре подробностями заключения новых договоров.
Кроме того, Мухину «объявлено предостережение о недопустимости» нарушений трудового законодательства.
Работник белгородского автосалона позже рассказал, что указанная выше встреча всё-таки состоялась. Конфликт собственник всё же решил урегулировать мирным путём. По мнению мужчины, это получилось после обращения к властям и СМИ. В том числе в редакцию Бел.Ру, которую сотрудники поблагодарили за помощь.
«В принципе, нас всех сейчас рассчитали. Некоторых ещё рассчитывают. На совместных условиях мы договорились. Мол, ни им, ни нам. На средние выплаты договорились. Между минимальной и максимальной оплатой работы у каждого. Плюс другие расчёты. Собственник всё выплатил, и, думаю и надеюсь, что всё закончится мирно. На этом пока что мы и сошлись», — поделился он в разговоре с журналисткой Бел.Ру.
Сотрудники ГТИ, прокуратуры и администрации Белгорода в принятии решения также участвовали, подтвердил белгородец.
Что касается смены директора местного автосалона, то штату объяснили так: Овасапян «не владел ситуацией и не мог продолжать руководить салоном». Как сотрудникам прокомментировали подписание договоров с руководством «просроченными» числами? Евгений Катюшкин ответил им, что решение об уходе Артёма Овасапяна «поздно донесли», поэтому все соглашения и заключалась при его участии. Их признали в итоге действующими.
Салон «Фортуна-Авто» всё же закроют. Вопрос о продолжении его работы тоже рассмотрели на собрании, но подавляющая часть уже бывших сотрудников его поддерживать не захотела, т. к. понимали, что «к хорошему это не приведёт всё равно».
«Насчёт перевода в Воронеж. С их [руководства] слов, предложение актуально, но с нашей стороны, сами понимаете, все люди взрослые. У людей жёны, дети, недвижимость здесь. Ну как тут переедешь? Семью ж не бросишь. По итогу только единицы смогут переехать. Буквально два-три человека, которые ребята молодые, не обременены ничем. Будут пробовать себя в Воронеже».
Ранее сотрудники «Фортуна-Авто» обратились в редакцию Бел.Ру с жалобой на то, что руководство компании увольняет сотрудников без компенсаций и расчёта. Журналистка Бел.Ру связалась с работником для получения более подробной информации. Мужчина рассказал, что руководство обещало найти мировое решение. В то же время уже бывший директор компании объяснил произошедшее как недоразумение, вызванное паникой. Однако, согласно словам персонала, руководство всё же не сдержало своих «мирных» обещаний и дело, по их инициативе, будет передано правоохранительным органам для разрешения.