ЧП с погибшими и пострадавшими в Белгороде: что известно к этому часу

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Белгородской области система ПВО сбила украинский беспилотник самолётного типа. Минобороны отчиталось о его уничтожении в 23:50 по мск 11 октября. Вероятно, речь шла именно об этом летательном аппарате.
Падение обломков привело к пожару. В результате происшествия один жилой дом разрушен полностью, ещё два — частично. Повреждения получили три автомобиля.
Изначально было известно о двоих пострадавших, однако, как выяснилось позже, есть и жертвы.
Изначально сообщалось о гибели двоих человек после атаки БПЛА. Помимо этого, появилась информация, что под завалами может находиться ребёнок. Его тело обнаружили около 02:40. Число жертв, таким образом, выросло до трёх.
Погибшими оказались пожилая семейная пара и их четырёхлетняя внучка. Пострадавшие же — мужчина и женщина. Их положили в больницу.
После 16:00 министр здравоохранения области Андрей Иконников отчитался об их состоянии. Мужчина находится в реанимации областной клинической больницы. Состояние пациента оценили как нестабильное, крайне тяжёлое. Врачи борются за его жизнь.
Женщина уже перенесла операцию. Она остаётся в реанимации горбольницы №2.
Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что причины ночного ЧП в Белгороде назовут после вердикта следователей. Для этого должны завершиться следственные мероприятия.
Очевидец, который живёт по соседству, рассказал Бел.Ру, как случилось происшествие. По его словам, сначала прогремел очень сильный взрыв — дом как будто подпрыгнул, а потом осел обратно. Затем последовал второй взрыв.
Он вместе с сыном увидел, как горит здание. На место ЧП белгородец прибежал одним из первых. Он отметил, что на месте, где стоял дом, фактически ничего не было — всё разрушилось.
Мужчина помог вытащить людей из-под завалов. Позже очевидцы стали кричать, что под завалами может быть и ребёнок.
В итоге погибших нашли спасатели. Мужчину и женщину раздавило плитой. Позднее обнаружили и тело маленькой девочки.
Как выяснилось, пострадавшая женщина — Олеся Акифи. Она работает заместителем завкафедрой подготовительного факультета для иностранных граждан БГТУ им. Шухова. Белгородка в день трагедии была с семьёй в гостях у родителей. Погибли именно они, а также её маленькая дочь Амина.
Серьёзно пострадал муж женщины — Хайбар Акифи. Мужчина работает в афганской редакции Sputnik. Как сообщалось, раненых могут увезти на лечение в Москву.
Хайбар переехал из Афганистана в Россию десять лет назад. Ранее он учился в институте экономики и менеджмента в БГТУ им. В. Г. Шухова.
Отец Хайбара, Шахсултан Акифи, работал атташе по культуре посольства Исламской Республики Афганистан в России. О случившейся трагедии он узнал по телефону. Сейчас мужчина находится в Москве.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выразил соболезнования Олесе Акифи, которая пострадала в результате падения БПЛА. По словам Фалькова, поддержку жертвам трагедии выражает всё научно-образовательное сообщество.
На месте происшествия появился стихийный мемориал. Белгородцы несут цветы и игрушки на специальную плиту возле разрушенного дома. Плиту привезли представители мэрии Белгорода.
Добавим, что из-за случившейся трагедии решили изменить график проведения нескольких мероприятий. О каких именно событиях шла речь, не уточнялось.