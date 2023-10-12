ЧП с погибшими и пострадавшими в Белгороде: что известно к этому часу

Как выяснилось, пострадавшая женщина — Олеся Акифи. Она работает заместителем завкафедрой подготовительного факультета для иностранных граждан БГТУ им. Шухова. Белгородка в день трагедии была с семьёй в гостях у родителей. Погибли именно они, а также её маленькая дочь Амина.