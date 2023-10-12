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ЧП с погибшими и пострадавшими в Белгороде: что известно к этому часу

ЧП с погибшими и пострадавшими в Белгороде: что известно к этому часу

12 октября 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
В ночь на 12 октября в Белгороде произошла трагедия: три человека погибли из-за падения обломков беспилотника, в том числе маленькая девочка. Два человека серьёзно пострадали.
Сюжет
Взрыв

Сбитый беспилотник и разрушения

В Белгородской области система ПВО сбила украинский беспилотник самолётного типа. Минобороны отчиталось о его уничтожении в 23:50 по мск 11 октября. Вероятно, речь шла именно об этом летательном аппарате.

Падение обломков привело к пожару. В результате происшествия один жилой дом разрушен полностью, ещё два — частично. Повреждения получили три автомобиля.

Изначально было известно о двоих пострадавших, однако, как выяснилось позже, есть и жертвы.

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Пострадавшие и жертвы

Изначально сообщалось о гибели двоих человек после атаки БПЛА. Помимо этого, появилась информация, что под завалами может находиться ребёнок. Его тело обнаружили около 02:40. Число жертв, таким образом, выросло до трёх.

Погибшими оказались пожилая семейная пара и их четырёхлетняя внучка. Пострадавшие же — мужчина и женщина. Их положили в больницу.

После 16:00 министр здравоохранения области Андрей Иконников отчитался об их состоянии. Мужчина находится в реанимации областной клинической больницы. Состояние пациента оценили как нестабильное, крайне тяжёлое. Врачи борются за его жизнь.

Женщина уже перенесла операцию. Она остаётся в реанимации горбольницы №2.

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Расследование и очевидцы

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что причины ночного ЧП в Белгороде назовут после вердикта следователей. Для этого должны завершиться следственные мероприятия.

Очевидец, который живёт по соседству, рассказал Бел.Ру, как случилось происшествие. По его словам, сначала прогремел очень сильный взрыв — дом как будто подпрыгнул, а потом осел обратно. Затем последовал второй взрыв.

Он вместе с сыном увидел, как горит здание. На место ЧП белгородец прибежал одним из первых. Он отметил, что на месте, где стоял дом, фактически ничего не было — всё разрушилось.

Мужчина помог вытащить людей из-под завалов. Позже очевидцы стали кричать, что под завалами может быть и ребёнок.

В итоге погибших нашли спасатели. Мужчину и женщину раздавило плитой. Позднее обнаружили и тело маленькой девочки.

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Личности пострадавших

Как выяснилось, пострадавшая женщина — Олеся Акифи. Она работает заместителем завкафедрой подготовительного факультета для иностранных граждан БГТУ им. Шухова. Белгородка в день трагедии была с семьёй в гостях у родителей. Погибли именно они, а также её маленькая дочь Амина.

Серьёзно пострадал муж женщины — Хайбар Акифи. Мужчина работает в афганской редакции Sputnik. Как сообщалось, раненых могут увезти на лечение в Москву.

Хайбар переехал из Афганистана в Россию десять лет назад. Ранее он учился в институте экономики и менеджмента в БГТУ им. В. Г. Шухова.

Отец Хайбара, Шахсултан Акифи, работал атташе по культуре посольства Исламской Республики Афганистан в России. О случившейся трагедии он узнал по телефону. Сейчас мужчина находится в Москве.

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Соболезнования и мемориал

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выразил соболезнования Олесе Акифи, которая пострадала в результате падения БПЛА. По словам Фалькова, поддержку жертвам трагедии выражает всё научно-образовательное сообщество.

На месте происшествия появился стихийный мемориал. Белгородцы несут цветы и игрушки на специальную плиту возле разрушенного дома. Плиту привезли представители мэрии Белгорода.

Добавим, что из-за случившейся трагедии решили изменить график проведения нескольких мероприятий. О каких именно событиях шла речь, не уточнялось.

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