В Минобрнауки РФ выразили соболезнования раненой сотруднице вуза в Белгороде

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выразил соболезнования пострадавшей при падении беспилотника сотруднице БГТУ им. Шухова Олесе Акифи. Её родители и четырёхлетняя дочь погибли в результате происшествия.
Я глубоко и искренне сочувствую их утрате. Поддержку жертвам трагедии выражает всё научно-образовательное сообщество. А сотрудники наших вузов, работающие сегодня в буквальном смысле слова под огнём, — не просто профессионалы, а герои. И наш долг — сделать всё возможное, чтобы поддержать семью Олеси Игоревны, понёсшую сегодня страшную, невосполнимую утрату.
Валерий Фальков, министр науки и высшего образования России
Олеся Акифи — заместитель заведующего кафедрой подготовительного факультета для иностранных граждан БГТУ им. Шухова.
Падение беспилотника произошло этой ночью. Олеся Акифи и её муж Хайбар — журналист афганской редакции Sputnik — в данный момент находятся в больнице. Врачи оценивают состояние женщины как стабильное, а мужчины — как крайне тяжёлое.