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Место ЧП

В Минобрнауки РФ выразили соболезнования раненой сотруднице вуза в Белгороде

12 октября 2023, 14:07
Фото: Bel.ru
Место ЧП
По словам главы федерального ведомства Валерия Фалькова, пострадавших сейчас поддерживает всё научно-образовательное сообщество. Сотрудников вузов, работающих «под огнём», министр назвал героями.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выразил соболезнования пострадавшей при падении беспилотника сотруднице БГТУ им. Шухова Олесе Акифи. Её родители и четырёхлетняя дочь погибли в результате происшествия.

Я глубоко и искренне сочувствую их утрате. Поддержку жертвам трагедии выражает всё научно-образовательное сообщество. А сотрудники наших вузов, работающие сегодня в буквальном смысле слова под огнём, — не просто профессионалы, а герои. И наш долг — сделать всё возможное, чтобы поддержать семью Олеси Игоревны, понёсшую сегодня страшную, невосполнимую утрату.
Валерий Фальков, министр науки и высшего образования России

Олеся Акифи — заместитель заведующего кафедрой подготовительного факультета для иностранных граждан БГТУ им. Шухова.

Падение беспилотника произошло этой ночью. Олеся Акифи и её муж Хайбар — журналист афганской редакции Sputnik — в данный момент находятся в больнице. Врачи оценивают состояние женщины как стабильное, а мужчины — как крайне тяжёлое.

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