В Белгороде уволился мэр, а область обстреляли восемь раз: итоги недели

31 октября Белгород и Белгородский район утром услышали характерные звуки и увидели следы в небе – это была работа наших военных. Но позже, в этот же день, под обстрел попало село Красное в Шебекинском округе. Обошлось без пострадавших, но повреждения были. Среди них – братская могла советских воинов. Взрыв недалеко от памятника посёк постамент, повредил монумент и гранитные плиты. А ближе к ночи белгородцы услышали работу ПВО.