В Белгороде уволился мэр, а область обстреляли восемь раз: итоги недели

Неделя в Белгороде и области вновь выдалась громкой после непродолжительного затишья. Кстати, относительно тихое время связывают с атакой ВС РФ по позициям противника.
Так, 29 октября досталось хутору Старый Волоконовского района, 30 октября снаряд прилетел в село Никольское Белгородского района.
31 октября Белгород и Белгородский район утром услышали характерные звуки и увидели следы в небе – это была работа наших военных. Но позже, в этот же день, под обстрел попало село Красное в Шебекинском округе. Обошлось без пострадавших, но повреждения были. Среди них – братская могла советских воинов. Взрыв недалеко от памятника посёк постамент, повредил монумент и гранитные плиты. А ближе к ночи белгородцы услышали работу ПВО.
1 ноября обстрелы продолжились. ВСУ атаковали село Козинка Грайворонского округа. Один местный житель получил лёгкое ранение. Повреждения также были. Около девяти часов вечера в Белгороде и районе вновь было громко. Белгородцы слышали работу нашей системы ПВО.
2 ноября стало известно о двух инцидентах: обстреле Грайворонского округа и сброшенных гранатах на наших военных. Под обстрел попал хутор Масычево Грайворонского округа. Никто не пострадал, повреждения получили два частных дома и огороды местных жителей.
Что касается сброшенных гранат – украинский беспилотник сбросил пять гранат, которые попали в окопы. Один из военнослужащих получил осколочные ранения.
3 ноября со стороны Украины прилетели снаряды в село Бутырки Валуйского округа. Из пострадавших – только автомобиль. А белгородцы вновь проснулись ночью от громких звуков. Работали ВС РФ.
4 ноября под обстрел попал посёлок Октябрьский Белгородского района. Никто не пострадал, взрывная волна и осколки повредили два частных дома. Восстанавливать их строители начнут уже сегодня.
Приграничные сёла Журавлёвка, Нехотеевка и Середа же обстреливаются регулярно. Так, 3 ноября снаряды сильно повредили детский сад и библиотеку в Журавлёвке.
31 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время оперативного совещания жёстко раскритиковал Антона Иванова из-за плохой работы по подготовке подвалов и взаимодействию с НКО.
После этого Антон Иванов написал заявление об уходе с должности мэра Белгорода. Официально он пробыл на посту мэра десять месяцев. После своей отставки Иванов попрощался с белгородцами в своих соцсетях.
Почитать материал о том, чем жителям Белгорода запомнился Антон Иванов на посту градоначальника, можно здесь. Многие белгородцы, кстати, обрадовались уходу мэра. Не сложилось у него ни с народом, ни с губернатором.
Сейчас исполняет обязанности главы областного центра первый заместитель Иванова – Валентин Демидов. Депутаты примут отставку Антона Иванова 7 ноября на внеочередной сессии горсовета.
Временные переселенцы из приграничных районов Белгородской области начали прибывать в Подмосковье в конце октября. С 1 ноября 88 белгородских школьников уже пошли в местные школы.
Переселенцам помогают с поиском работы на новом месте – по желанию. Также губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил выдавать белгородцам компенсацию за съём жилья в Подмосковье.
Но, как выяснилось позже, белгородским переселенцам не хватает предложенных десяти тысяч рублей на съём жилья, регистрацию и оформление документов. Глава региона Вячеслав Гладков ответил на это так:
Это бюджетные деньги, они требуют правильного оформления, поэтому по-другому невозможно. К сожалению, находится много людей, которые пытаются предъявить неправильные документы и на этом заработать. Поэтому есть порядок. Много мы проверяли этот механизм и, считаю, что он правильный.
Вячеслав Гладков
3 ноября ещё 56 белгородцев из обстреливаемых районов отправили в пункт временного проживания – на этот раз в Тульской области. Посмотрим, с какими трудностями белгородские переселенцы столкнутся там.
Если вы житель эвакуированного населённого пункта в Белгородской области, который переехал в связи с обстановкой и снимает жильё на свои деньги, – можете при наличии договора аренды обратиться в администрацию за компенсацией.