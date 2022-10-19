Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вячеслав Гладков рассказал о компенсации стоимости аренды жилья жителям приграничья

Сегодня, 06:05
Фото: https://vk.com/gladkov_vv
На прямой эфир губернатора Белгородской области обратилась жительница села Нехотеевка Ирина Костина-Дегтярёва. Она рассказала, что их вывезли 5 мая, после чего её семья уехала в Орловскую область, и поинтересовалась, как ей вернуть средства, потраченные на аренду жилья.

Вячеслав Гладков ответил, что решение о компенсации стоимости аренды жилья жителям эвакуированных населённых пунктов Белгородской области действительно принято. Деньги выплачивают при наличии договора аренды по средней стоимости жилья в городе или селе.

Если женщина живёт в Орле, то стоимость аренды будут сравнивать с Белгородом, если в Орловской области, то власти будут рассматривать среднюю стоимость аренды в конкретном населённом пункте. Но для получения помощи нужно заключить договор аренды.

Для решения вопроса Вячеслав Гладков посоветовал женщине обратиться к главе Белгородского района Владимиру Перцеву.

 

#Оксана Артемова#Общество#Губернатор#Операция на Украине#Белгородская область#Нехотеевка#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Путин ввёл режим среднего реагирования в Белгородской области
Сегодня, 15:35
Число пострадавших при обстреле Шебекино выросло до трёх
Сегодня, 12:46
Вячеслав Гладков прокомментировал указ Владимира Путина
Сегодня, 21:02
Уезжать ли из Белгорода? Мнения жителей города
Сегодня, 17:43
«ЧВК Вагнера» помогает строить оборонительные сооружения в Белгородской области
Сегодня, 17:56
Жители нескольких улиц Белгорода остались без света
Сегодня, 19:49