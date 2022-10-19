Вячеслав Гладков рассказал о компенсации стоимости аренды жилья жителям приграничья

Вячеслав Гладков ответил, что решение о компенсации стоимости аренды жилья жителям эвакуированных населённых пунктов Белгородской области действительно принято. Деньги выплачивают при наличии договора аренды по средней стоимости жилья в городе или селе.
Если женщина живёт в Орле, то стоимость аренды будут сравнивать с Белгородом, если в Орловской области, то власти будут рассматривать среднюю стоимость аренды в конкретном населённом пункте. Но для получения помощи нужно заключить договор аренды.
Для решения вопроса Вячеслав Гладков посоветовал женщине обратиться к главе Белгородского района Владимиру Перцеву.