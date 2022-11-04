ВСУ обстреляли посёлок Октябрьский под Белгородом

Посёлок Октябрьский Белгородского района обстреляли со стороны Украины 4 ноября. Жертв и пострадавших нет. Взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены двух частных домов.
На месте находится глава Белгородского района Владимир Перцев и оперативные службы региона. Строители приступят к восстановлению повреждённых домов уже сегодня, 4 ноября.
Посёлок Октябрьский находится в 28 км от Белгорода. В нём живут около 8000 человек.
Напомним, вчера, 3 ноября, в Журавлёвке на границе Белгородской области ВСУ обстреляли детский сад и библиотеку. В селе Бутырки Валуйского округа три снаряда упали в парке, повреждена машина, обошлось без жертв. Днём ранее, 2 ноября, под обстрел попал хутор Масычево Грайворонского округа.