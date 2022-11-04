ВСУ обстреляли посёлок Октябрьский под Белгородом

Напомним, вчера, 3 ноября, в Журавлёвке на границе Белгородской области ВСУ обстреляли детский сад и библиотеку. В селе Бутырки Валуйского округа три снаряда упали в парке, повреждена машина, обошлось без жертв. Днём ранее, 2 ноября, под обстрел попал хутор Масычево Грайворонского округа.