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ВСУ обстреляли посёлок Октябрьский под Белгородом

Вчера, 09:11
Фото: 1MI
Об обстреле сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших нет.

Посёлок Октябрьский Белгородского района обстреляли со стороны Украины 4 ноября. Жертв и пострадавших нет. Взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены двух частных домов.

На месте находится глава Белгородского района Владимир Перцев и оперативные службы региона. Строители приступят к восстановлению повреждённых домов уже сегодня, 4 ноября.

Посёлок Октябрьский находится в 28 км от Белгорода. В нём живут около 8000 человек.

Напомним, вчера, 3 ноября, в Журавлёвке на границе Белгородской области ВСУ обстреляли детский сад и библиотеку. В селе Бутырки Валуйского округа три снаряда упали в парке, повреждена машина, обошлось без жертв. Днём ранее, 2 ноября, под обстрел попал хутор Масычево Грайворонского округа.

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#Алина Харина#Происшествия#Операция на Украине#Белгородская область#Октябрьский#Белгородский район#Обстрелы
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