Гладков рассказал о регулярных обстрелах Журавлёвки, Нехотеевки и Середы

Вячеслав Гладков 31 октября провёл очередной прямой эфир «10 вопросов губернатору». Один из вопросов был посвящён Журавлёвке и обстрелам села со стороны ВСУ.
«Это село уже не существует как населенный пункт?», — спросил у главы региона Роман Бабаев.
В ответ Вячеслав Гладков сообщил о том, что приграничные сёла Журавлёвка, Нехотеевка и Середа регулярно подвергаются обстрелам. Но жители уже давно эвакуированы, находятся у своих родственников или в пунктах временного размещения.
Обстрелы Журавлёвки, Нехотеевки и Середы идут практически каждый день. Действительно, это самые большие разрушения.
Вячеслав Гладков
Изначально планировалось подготовить в этих сёлах дома для того, чтобы пережить зиму. Но в свете опасности и невозможности въехать в населенные пункты для ремонта электро- и газоснабжения планы изменились. Теперь белгородские власти просят Правительство РФ выделить помощь на строительство новых домов для селян или выдать им жилищные сертификаты.