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Гладков рассказал о регулярных обстрелах Журавлёвки, Нехотеевки и Середы

31 октября 17:07
Фото: 1MI
Во время прямого эфира у губернатора Белгородской области спросили, почему перестала появляться информация об обстрелах Журавлёвки.

Вячеслав Гладков 31 октября провёл очередной прямой эфир «10 вопросов губернатору». Один из вопросов был посвящён Журавлёвке и обстрелам села со стороны ВСУ.

«Это село уже не существует как населенный пункт?», — спросил у главы региона Роман Бабаев.

В ответ Вячеслав Гладков сообщил о том, что приграничные сёла Журавлёвка, Нехотеевка и Середа регулярно подвергаются обстрелам. Но жители уже давно эвакуированы, находятся у своих родственников или в пунктах временного размещения.

Обстрелы Журавлёвки, Нехотеевки и Середы идут практически каждый день. Действительно, это самые большие разрушения.
Вячеслав Гладков

Изначально планировалось подготовить в этих сёлах дома для того, чтобы пережить зиму. Но в свете опасности и невозможности въехать в населенные пункты для ремонта электро- и газоснабжения планы изменились. Теперь белгородские власти просят Правительство РФ выделить помощь на строительство новых домов для селян или выдать им жилищные сертификаты.

Жителям Журавлёвки, Нехотеевки и Середы хотят построить новые дома вместо разрушенных
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#Ася Дугнист#Происшествия#Губернатор#Обстрел#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Операция на Украине#Журавлевка#Обстрелы#Повреждения#Электроснабжение
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Жителям Журавлёвки, Нехотеевки и Середы хотят построить новые дома вместо разрушенных
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