Гладков рассказал о регулярных обстрелах Журавлёвки, Нехотеевки и Середы

Изначально планировалось подготовить в этих сёлах дома для того, чтобы пережить зиму. Но в свете опасности и невозможности въехать в населенные пункты для ремонта электро- и газоснабжения планы изменились. Теперь белгородские власти просят Правительство РФ выделить помощь на строительство новых домов для селян или выдать им жилищные сертификаты.