Белгородцы решают вопрос о переезде при новом режиме и обстрелах: итоги недели

Это значит, что теперь региональная власть вправе заниматься мобилизационными мероприятиями в области экономики, усиливать охрану определённых объектов и категорий. Возможен особый режим работы транспорта, коммуникаций, объектов энергетики и связи. Жителей могут отселять в безопасные места, а въезд на территорию области и передвижение по ней могут контролироваться. Подробнее читайте здесь.