Белгородцы решают вопрос о переезде при новом режиме и обстрелах: итоги недели

Покой нам, в Белгородской области, теперь только снится. Неделя вновь сопровождалась страшными обстрелами со стороны Украины.
18 июня, во вторник, ВСУ из миномётов обстреляли Грайворонский горокруг: сёла Мокрая Орловка, Глотово. Из-за повреждения линии электропередачи без света остались Безымено и Дунайка.
В этот же день снаряды прилетели в село Белгородского района, на территорию железнодорожной станции. Мужчина получил осколочные ранения ног. А движение поездов пришлось временно приостановить, но уже к вечеру всё восстановили.
Правда, прилёты на этом не закончились. 18 октября обстреляли ещё и село в Валуйском горокруге – Старый Хутор. Село обесточили, а некоторые частные дома остались с повреждёнными фасадами и окнами.
Утро 19 октября у жителей областного центра началось с уже привычных звуков взрывов. Как быстро выяснилось, один из боеприпасов со стороны ВСУ попал в объект инфраструктуры Белгорода. По словам губернатора, повреждения незначительные и, соответственно, не повлияют на работу энергоснабжения.
Утро под обстрелами началось и в Шебекино. Пострадали трое мирных жителей – мужчина и две женщины. Зафиксировали многочисленные прилёты по гражданским объектам, в том числе пострадали торговый центр и ФОК, линии электропередачи, разрушены несколько домов для детей-сирот. Здесь можно посмотреть некоторые фотографии.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей Шебекино временно покинуть обстреливаемые территории в целях безопасности.
20 октября три снаряда со стороны Украины попали в сельхозпредприятие, расположенное в Шебекинском горокруге. Обошлось без жертв. Несколько позже под массированный обстрел попало село Муром в том же Шебекинском горокруге. Село получило серьёзные разрушения.
В пятницу 21 октября ВСУ вновь сильно обстреляли село Муром. Пострадавших нет. Большинство жителей ещё 20 октября вывезли на безопасное расстояние. С оставшимися – работают.
После снаряд прилетел в предприятие, которое находится в Шебекино. В результате прямого попадания начался пожар. Пострадала женщина.
19 октября россиянам сообщили важные новости, которые касаются белгородцев (и не только) напрямую.
Так, Владимир Путин ввёл военное положение на присоединённых к России территориях: в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Как это отразится на обычных гражданах и чего ждать – почитайте здесь.
А в Белгородской области ввели режим «среднего уровня реагирования». Ещё такой режим ввели в Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях, а также в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе.
Это значит, что теперь региональная власть вправе заниматься мобилизационными мероприятиями в области экономики, усиливать охрану определённых объектов и категорий. Возможен особый режим работы транспорта, коммуникаций, объектов энергетики и связи. Жителей могут отселять в безопасные места, а въезд на территорию области и передвижение по ней могут контролироваться. Подробнее читайте здесь.
В соседней Курской области губернатор решил пока не вводить ограничение передвижения. Вячеслав Гладков прокомментировал указ президента так: «В зависимости от развития ситуации будем принимать отдельные решения».
При этом в Белгородской области появился оперативный штаб, который теперь будет устанавливать новые меры, связанные со средним режимом уровня реагирования. Первое заседание оперштаба состоялось 21 октября.
Обстрелы, которые стали для жителей Белгорода и области постоянными, заставляют принимать сложное решение. А именно – оставаться или уехать? Узнать, что думают наши читатели на этот счёт можно здесь.
На 17 октября из приграничных районов региона эвакуировали 3 487 белгородцев. Те, у кого была возможность, уехали к родственникам или самостоятельно разместились на новом месте. 1 147 человек разместили в ПВР.
Вечером 21 октября стало известно о возможности для 550 белгородцев (и жителей областного центра в том числе) временно переселиться в санаторий под Москвой. Проживание и питание – бесплатны, транспорт также могут предоставить.
При этом ещё на этой неделе Вячеслав Гладков говорил о том, что эвакуировать жителей Белгорода не планируется. А если кто-то хочет уехать – это его самостоятельное решение, но помощь в индивидуальном порядке возможна, нужно за ней обратиться к властям.