Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородцы решают вопрос о переезде при новом режиме и обстрелах: итоги недели

Сегодня, 04:26
Фото: 1MI

Белгородцев переселяют в другие регионы на фоне жёстких обстрелов

Главные новости недели о происходящем в Белгородской области – введение нового режима среднего реагирования, регулярные обстрелы и вопросы переселения в другие регионы.

Жёсткие обстрелы Мурома, Шебекино и не только

Покой нам, в Белгородской области, теперь только снится. Неделя вновь сопровождалась страшными обстрелами со стороны Украины.

18 июня, во вторник, ВСУ из миномётов обстреляли Грайворонский горокруг: сёла Мокрая Орловка, Глотово. Из-за повреждения линии электропередачи без света остались Безымено и Дунайка.

В этот же день снаряды прилетели в село Белгородского района, на территорию железнодорожной станции. Мужчина получил осколочные ранения ног. А движение поездов пришлось временно приостановить, но уже к вечеру всё восстановили.

Правда, прилёты на этом не закончились. 18 октября обстреляли ещё и село в Валуйском горокруге – Старый Хутор. Село обесточили, а некоторые частные дома остались с повреждёнными фасадами и окнами.

Утро 19 октября у жителей областного центра началось с уже привычных звуков взрывов. Как быстро выяснилось, один из боеприпасов со стороны ВСУ попал в объект инфраструктуры Белгорода. По словам губернатора, повреждения незначительные и, соответственно, не повлияют на работу энергоснабжения.

Утро под обстрелами началось и в Шебекино. Пострадали трое мирных жителей – мужчина и две женщины. Зафиксировали многочисленные прилёты по гражданским объектам, в том числе пострадали торговый центр и ФОК, линии электропередачи, разрушены несколько домов для детей-сирот. Здесь можно посмотреть некоторые фотографии.

Число пострадавших при обстреле Шебекино выросло до трёх
Узнать подробнее


Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей Шебекино временно покинуть обстреливаемые территории в целях безопасности.

20 октября три снаряда со стороны Украины попали в сельхозпредприятие, расположенное в Шебекинском горокруге. Обошлось без жертв. Несколько позже под массированный обстрел попало село Муром в том же Шебекинском горокруге. Село получило серьёзные разрушения.

В пятницу 21 октября ВСУ вновь сильно обстреляли село Муром. Пострадавших нет. Большинство жителей ещё 20 октября вывезли на безопасное расстояние. С оставшимися – работают.

После снаряд прилетел в предприятие, которое находится в Шебекино. В результате прямого попадания начался пожар. Пострадала женщина.

Снаряды ВСУ повредили подстанцию рядом с заводом под Белгородом
Узнать подробнее


Режим среднего реагирования в Белгородской области. Что это значит?

19 октября россиянам сообщили важные новости, которые касаются белгородцев (и не только) напрямую.

Так, Владимир Путин ввёл военное положение на присоединённых к России территориях: в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Как это отразится на обычных гражданах и чего ждать – почитайте здесь.

А в Белгородской области ввели режим «среднего уровня реагирования». Ещё такой режим ввели в Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях, а также в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе.

Путин ввёл режим среднего реагирования в Белгородской области
Узнать подробнее

 

Это значит, что теперь региональная власть вправе заниматься мобилизационными мероприятиями в области экономики, усиливать охрану определённых объектов и категорий. Возможен особый режим работы транспорта, коммуникаций, объектов энергетики и связи. Жителей могут отселять в безопасные места, а въезд на территорию области и передвижение по ней могут контролироваться. Подробнее читайте здесь.

В соседней Курской области губернатор решил пока не вводить ограничение передвижения. Вячеслав Гладков прокомментировал указ президента так: «В зависимости от развития ситуации будем принимать отдельные решения».

При этом в Белгородской области появился оперативный штаб, который теперь будет устанавливать новые меры, связанные со средним режимом уровня реагирования. Первое заседание оперштаба состоялось 21 октября.

Вячеслав Гладков прокомментировал указ Владимира Путина
Узнать подробнее


Уезжать из Белгорода или остаться?

Обстрелы, которые стали для жителей Белгорода и области постоянными, заставляют принимать сложное решение. А именно – оставаться или уехать? Узнать, что думают наши читатели на этот счёт можно здесь.

На 17 октября из приграничных районов региона эвакуировали 3 487 белгородцев. Те, у кого была возможность, уехали к родственникам или самостоятельно разместились на новом месте. 1 147 человек разместили в ПВР.

Вечером 21 октября стало известно о возможности для 550 белгородцев (и жителей областного центра в том числе) временно переселиться в санаторий под Москвой. Проживание и питание – бесплатны, транспорт также могут предоставить.

При этом ещё на этой неделе Вячеслав Гладков говорил о том, что эвакуировать жителей Белгорода не планируется. А если кто-то хочет уехать – это его самостоятельное решение, но помощь в индивидуальном порядке возможна, нужно за ней обратиться к властям.

Уезжать ли из Белгорода? Мнения жителей города
Узнать подробнее
Читайте также:
Ежедневные обстрелы и досрочные каникулы: итоги недели в Белгороде
#Оксана Артемова#Общество#Операция на Украине#Белгородская область
Подпишитесь
Гладков подтвердил информацию о гибели двух человек при обстреле Шебекино
Сегодня, 14:33
Число раненых при обстреле Шебекино под Белгородом достигло 11 человек
Сегодня, 13:54
В Шебекино после попадания снаряда в магазин возник пожар
Сегодня, 13:26
Военкор Коц показал последствия артиллерийского обстрела детсада в белгородском селе
Сегодня, 09:25
Утром субботы белгородцы услышали звуки стрельбы
Сегодня, 10:56