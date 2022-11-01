Что думают жители Белгорода об увольнении мэра Антона Иванова

439 человек ответили, что обрадовались увольнению мэра. Некоторые в комментариях в соцсетях добавили: «Есть надежда, что спортплощадки у Вечного огня на Соборной площади теперь точно не будет». Другие отметили, что уход мэр в «такое тяжёлое время не понятен». 138 респондентов решение мэра расстроило.