Что думают жители Белгорода об увольнении мэра Антона Иванова

Редакция «Бел.Ру» провела на сайте и в социальных сетях опрос, чтобы узнать, как белгородцы отнеслись к уходу Антона Иванова с поста мэра. Иванов 31 октября написал заявление об увольнении по собственному желанию.
В опросе приняли участие 1276 человек. 478 опрошенных решили просто увидеть результаты голосования. Ещё 221 человек заявил о том, что живёт в области и его не волнует увольнение Иванова.
439 человек ответили, что обрадовались увольнению мэра. Некоторые в комментариях в соцсетях добавили: «Есть надежда, что спортплощадки у Вечного огня на Соборной площади теперь точно не будет». Другие отметили, что уход мэр в «такое тяжёлое время не понятен». 138 респондентов решение мэра расстроило.
Напомним, Антону Иванову не хватило два месяца до годовщины на посту мэра. На должность его назначили 21 декабря во время 43-й сессии горсовета.