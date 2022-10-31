В соцсетях Антон Иванов попрощался с белгородцами и объявил, что решил покинуть свой пост. Его место временно займёт первый заммэра Валентин Демидов.
По словам Иванова, он переходит на другую работу. Решение об отставке поддержал губернатор Вячеслав Гладков. Замещать Иванова пока будет Демидов.
«Уверен, город в надежных руках. Команда мэрии сильная и сплоченная. Я очень благодарен всему коллективу за дружную и слаженную работу», – прокомментировал свой уход Иванов.
Напомним, Антон Иванов проработал главой администрации города менее года. Его назначили 21 декабря 2021 года.