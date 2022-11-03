В Журавлёвке обстреляли детский сад и библиотеку

Губернатор области Вячеслав Гладков поделился в своих соцсетях фотографиями последствий обстрела в Журавлёвке. Посёлок обстреляли со стороны Украины 3 ноября.
Сегодня больше всего снарядов попало по детскому саду и библиотеке. Узнать их облик сложно, разрушения сильные. Они на первых трех фотографиях. Также в зоне обстрела и частные домовладения - новые разрушения зафиксированы в 14.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что сегодня под обстрел также попало село Бутырки Валуйского городского округа. Никто не пострадал, но осколки повредили автомобиль.