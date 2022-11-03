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В Журавлёвке обстреляли детский сад и библиотеку

Сегодня, 16:16
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова

На границе Белгородской области снаряды ВСУ разрушили детский сад и библиотеку

Также новые разрушения зафиксировали в 14 жилых домах.
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Обстрел

Губернатор области Вячеслав Гладков поделился в своих соцсетях фотографиями последствий обстрела в Журавлёвке. Посёлок обстреляли со стороны Украины 3 ноября

Сегодня больше всего снарядов попало по детскому саду и библиотеке. Узнать их облик сложно, разрушения сильные. Они на первых трех фотографиях. Также в зоне обстрела и частные домовладения - новые разрушения зафиксированы в 14. 
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова

Напомним, что сегодня под обстрел также попало село Бутырки Валуйского городского округа. Никто не пострадал, но осколки повредили автомобиль.

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#Александра Склярова#Происшествия#Обстрел#Журавлёвка#Обстрелы#Повреждение
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