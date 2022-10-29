В Белгороде собирают экипировку для военных и запускают новые маршруты: итоги недели

В областном центре наконец появится ночной автобус – это один из новых маршрутов. Автобус «56» будет начинать свой путь от аэропорта в 01:30, а заканчивать – на улице Есенина в 02:50. Правда, для востребованности такого маршрута логично было бы пускать его хотя бы с полуночи. Ведь даже в 22:00 в Белгороде не всегда дождёшься автобус.