В Белгороде собирают экипировку для военных и запускают новые маршруты: итоги недели

Обстановка в Белгородской области непростая. 27 октября прошли заседания профильных комиссий на тему введения режима ЧС в приграничных районах.
Так, режим чрезвычайной ситуации ввели в четырёх сёлах Белгородского района: Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка. Попали в список режима ЧС и шесть населённых пунктов Валуйского горокруга: сёла Бутырки, Вериговка, Бирюч, Логачёвка, хуторы Пригородные Тополи и Нижние Мельницы.
В скором времени из-за регулярных обстрелов под данный режим может попасть и село Солнцевка Белгородского района. В настоящий момент жителей уже эвакуировали, но остались четыре дома, хозяева которых не хотят уезжать.
Для жителей перечисленных населённых пунктов режим ЧС означает переселение в более безопасные места. Белгородцам ежемесячно будут выплачивать 10 тыс. рублей (и 15 – для многодетных семей) на съём жилья в пределах Белгородской области, по 3 тыс. на ребёнка – на питание.
28 октября из Белгородской области в Подмосковье отправили первых 580 переселенцев. Их уже размещают в санаториях и детских лагерях Московской области. Многие поехали вместе с детьми, но это – не проблема. Девять приграничных районов области, Белгород и Яковлевский округ продолжат до 1 декабря учиться дистанционно. Для студентов колледжей это тоже актуально.
Ранее депутат Госдумы выступила с предложением эвакуировать белгородских детей из приграничных районов в другие регионы без их родителей, если взрослые отказываются покидать опасную территорию. Как губернатор ответил на такое предложение – читайте здесь.
Губернаторы Белгородской, Калужской, Ярославской и Орловской областей объединились для помощи российским военным в приобретении дополнительной экипировки. Также в этом поучаствовали предприниматели, предприятия и сами жители регионов.
Вячеслав Гладков показал, что входит в список дополнительной экипировки, которую получат и мобилизованные белгородцы в том числе. Это тёплые вещи, дождевики, термобельё, обувь и рюкзаки.
В рамках стандарта выдаётся всё, но мы понимаем, что нужно ещё что-то докупить, чтобы парням было чуть-чуть посуше, покомфортнее в крайне сложных боевых условиях.
Вячеслав Гладков
Губернатор уверил, что белгородцев снабжают всей необходимой экипировкой. Например, уже пришли в регион флисовые кофты и несколько тысяч берцев. Остальным пока занимаются.
Утром 28 октября Вячеслав Гладков посетил мобилизованных белгородцев в соседней области и отвёз им новую экипировку.
Помимо одежды для белгородцев, получивших повестку, решили закупить продуктовые и гигиенические наборы. На эти нужды Белгородский район выделил 407,9 тыс. рублей.
С 1 января 2023 года в Белгородской области запускается новая маршрутная сеть.
Так, в Белгородской агломерации появятся сто новых остановок. Некоторые из них уже установлены, но ещё не работают. В Белгороде же появятся десть новых автобусных остановок.
Вместе с остановками появятся и новые маршруты. По Белгороду будут курсировать 132 маршрута, включая десять новых. Многие из них появятся именно по просьбам жителей.
В областном центре наконец появится ночной автобус – это один из новых маршрутов. Автобус «56» будет начинать свой путь от аэропорта в 01:30, а заканчивать – на улице Есенина в 02:50. Правда, для востребованности такого маршрута логично было бы пускать его хотя бы с полуночи. Ведь даже в 22:00 в Белгороде не всегда дождёшься автобус.
Стоимость проезда в Белгороде, кстати повышать не планируют. 20 рублей при оплате картой 25 рублей – за наличный расчёт.