Чиновник упомянул, что пункты временного размещения не могут быть такими же комфортными, как собственное жильё. Воробьёв заявил, что если будет возможость найти работу, а человек захочет жить отдельно, то можно рассмотреть вариант съёмного жилья. По его словам, ясно, что все хотят быстрее вернуться домой, но ситуация не позволяет.