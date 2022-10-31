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Белгородцам могут выдать компенсацию за съёмное жильё в Подмосковье

31 октября 11:35
Фото: 1MI
Инициатором выступил глава региона Андрей Воробьёв, сообщает телеграм-канал 360tv.

Белгородским переселенцам могут выдать компенсацию за съёмное жильё в Подмосковье. С таким предложением выступил губернатор Андрей Воробьёв.

Чиновник упомянул, что пункты временного размещения не могут быть такими же комфортными, как собственное жильё. Воробьёв заявил, что если будет возможость найти работу, а человек захочет жить отдельно, то можно рассмотреть вариант съёмного жилья. По его словам, ясно, что все хотят быстрее вернуться домой, но ситуация не позволяет.

«Пока ситуация опасная для детей, можно пока начать здесь работать и жить там, где ты востребован. Дети будут ходить в школы, детские сады — эти вопросы мы решаем. И, соответственно, компенсацию за аренду жилья мы рассмотрим», – подытожил Воробьёв.

Ранее сообщалось, что переселенцам из Белгородской области помогут с трудоустройством в Подмосковье. Жители региона начали прибывать в Московскую область с конца октября.

 

Белгородским переселенцам помогут с трудоустройством в Подмосковье
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#Наталья Корявых#Общество#Подмосковье#Андрей Воробьёв#Переселённые в Подмосковье белгородцы#Аренда жилья#Компенсация
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