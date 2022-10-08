Критика Минобороны и последствия обстрелов Белгородской области: итоги недели

Несколько дней назад под удар ВСУ попало село Головчино в Грайворонском городском округе. Атакам населённый пункт подвергается не впервые.
В этот раз в селе придётся восстанавливать более 80 домов. Основные работы планируется завершить в течение двух недель. В первую очередь строители приведут в порядок крыши и оконные рамы. Причина в приближающихся холодах.
Повреждения вышли существенными, поскольку снаряд попал прямо в центр села. В результате погибла местная жительница.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов раскритиковал МО РФ за неменяющиеся сводки. В эфире федерального телевидения чиновник заявил, что пора «прекратить врать».
«У нас практически все приграничные сёла Белгородской области разрушены. У нас российский город Валуйки, город-крепость, кстати, находится под постоянным огневым воздействием», – заявил Картаполов.
Он же сказал, что всю информацию российские власти почему-то узнают не от Миноборы, а от губернатора, телеграм-каналов или военкоров. Картаполов подчеркнул, что подобные инциденты могут исчерпать кредит доверия народа.
В подтверждение слов чиновника можно привести недавние атаки на Головчино и Валуйки. Город попал под обстрел 16 сентября. Погиб местный житель, а повреждения получили свыше 70 домов.
4 октября белгородцев удивили яркие столбы жёлтого цвета в небе. Предположений о природе столбов было множество – от атмосферного явления до работы лазерных комплексов.
Аналогичное свечение видели не только жители региона, но и население Москвы, Мурманска, Омска. К слову, световые столбы белгородцы видели ещё в 2020 году.
Вскоре ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил, что столбы света – атмосферное явление. Они появляются, когда свет преломляется на ледяных кристаллах.
4 октября в белгородских компаниях в сфере ЖКХ прошли обыски. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он же рассказал, что следственные действия проводились уже давно. В связи с этим прошли обыски в офисах компаний по жилищно-коммунальному хозяйству и у физических лиц.
Вскоре «Бел.Ру» стали известны подробности об обысках в белгородских компаниях. Как оказалось, они связаны с коррупционными схемами. Последние разворачивались в Фонде содействия реформированию ЖКХ Белгородской области. Известно, что имели место взятки в особо крупных размерах. По данному факту возбудили уголовное дело.
Белгородцы не захотели в этом году видеть большую ёлку на Соборной площади. Большинство опрошенных считают, что без неё можно обойтись.
Ещё 3 октября губернатор Вячеслав Гладков предупредил горожан, что ёлку могут не установить к новогодним праздникам. Окончательное решение по вопросу пока не принято – всё будет зависеть от оперативной обстановки, подчеркнул глава региона.
Большого новогоднего катка в этом году тоже ждать не стоит. Город также не будет закупать новые новогодние украшения. Гладков сказал, что сэкономленные деньги не будут тратить на СВО и военных. Этими средствами собираются погасить текущий дефицит бюджета.
Некоторые белгородцы всё равно хотят видеть праздник, даже несмотря на текущую ситуацию. Жительница города предложила вместо большой ёлки сделать «народное дерево». Она готова сама купить небольшую ёлку. От горожан же требуется принести по игрушке.