Критика Минобороны и последствия обстрелов Белгородской области: итоги недели

4 октября в белгородских компаниях в сфере ЖКХ прошли обыски. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он же рассказал, что следственные действия проводились уже давно. В связи с этим прошли обыски в офисах компаний по жилищно-коммунальному хозяйству и у физических лиц.