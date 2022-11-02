Это связано с тем, что ВС РФ подтянули к границе свои РСЗО и самоходные дальнобойные гаубицы МСТА-С, пояснил Алёхин. Российские военные вели огонь по «серой зоне», где находились позиции ВСУ. ВС РФ атаковали скопления воинских подразделений и военных объектов. Противник понёс серьёзные потери и опасается снова занимать оставленные позиции, заключил эксперт.