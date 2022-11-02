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«Взяли паузу»: эксперт объяснил затишье в Белгородской области после обстрелов

Сегодня, 07:27
Фото: rtlnieuws.nl
16 октября и несколько последующих дней ВСУ обстреливали регион, но вскоре наступило затишье. Специалист связывает это с атакой ВС РФ по позициям противника, пишет NVL.

Специалист объяснил, почему в Белгородской области началось относительное затишье после сильных обстрелов. 16 октября и несколько последующих дней ВСУ обстреливали регион, однако вскоре интенсивные атаки прекратились.

Как отмечает белгородец и военный эксперт Геннадий Алёхин, ВСУ выпустили по региону более 100 снарядов разного калибра. Большую часть целей отбила система ПВО. Украинские военные также стреляли из ствольной артиллерии и гранатомётов, но вскоре всё стихло.

Это связано с тем, что ВС РФ подтянули к границе свои РСЗО и самоходные дальнобойные гаубицы МСТА-С, пояснил Алёхин. Российские военные вели огонь по «серой зоне», где находились позиции ВСУ. ВС РФ атаковали скопления воинских подразделений и военных объектов. Противник понёс серьёзные потери и опасается снова занимать оставленные позиции, заключил эксперт.

Полного затишья в регионе ещё не т. Накануне под обстрел попало село Козинка в Грайворонском горокруге. Ранения получил один человек. 1 ноября жители Белгорода также услышали громкие звуки. Предположительно, сработала система ПВО.

 

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#Наталья Корявых#Операция на Украине#Геннадий Алёхин#Обстрелы Белгородской области#Серая зона#ВСУ#Военный эксперт
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