Специалист объяснил, почему в Белгородской области началось относительное затишье после сильных обстрелов. 16 октября и несколько последующих дней ВСУ обстреливали регион, однако вскоре интенсивные атаки прекратились.
Как отмечает белгородец и военный эксперт Геннадий Алёхин, ВСУ выпустили по региону более 100 снарядов разного калибра. Большую часть целей отбила система ПВО. Украинские военные также стреляли из ствольной артиллерии и гранатомётов, но вскоре всё стихло.
Это связано с тем, что ВС РФ подтянули к границе свои РСЗО и самоходные дальнобойные гаубицы МСТА-С, пояснил Алёхин. Российские военные вели огонь по «серой зоне», где находились позиции ВСУ. ВС РФ атаковали скопления воинских подразделений и военных объектов. Противник понёс серьёзные потери и опасается снова занимать оставленные позиции, заключил эксперт.
Полного затишья в регионе ещё не т. Накануне под обстрел попало село Козинка в Грайворонском горокруге. Ранения получил один человек. 1 ноября жители Белгорода также услышали громкие звуки. Предположительно, сработала система ПВО.