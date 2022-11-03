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В тульский ПВР отправили 56 белгородцев из обстреливаемых районов

Сегодня, 07:02
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
белгородцы уехали в ПВР в Тульской области
В Тульскую область уехали два автобуса с белгородцами, из которых 32 — дети, сообщил Вячеслав Гладков.

Утром 3 ноября 56 жителей Белгородской области, решившие временно уехать из находящихся в опасной зоне населённых пунктов, отправились на двух автобусах в Тульскую область. 32 из них — дети. Сопровождают их врачи и представители районных властей.

«Я понимаю, что у жителей много переживаний за свою жизнь, за жизнь своих детей, и благодарен губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину за поддержку и за готовность принять белгородцев», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

В тульском ПВР приехавших встретит замгубернатора Белгородской области Андрей Милёхин, который поможет с размещением и решит оперативные вопросы.

Сам Гладков не смог проводить уезжающих, потому что находится в командировке в Москве. Он выразил надежду, что белгородцы скоро вернутся в свои дома.

Напомним, около 400 белгородцев временно уехали в Подмосковье. Школьники с 1 ноября уже приступили там к очному обучению. Два переселенца по приезде попали в больницу.

 

белгородцы уехали в ПВР в Тульской областибелгородцы уехали в ПВР в Тульской области
белгородцы уехали в ПВР в Тульской области
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
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#Евгений Грицков#Операция на Украине#Тульская область#Вячеслав Гладков#СВО#Приграничные районы#Обстреливаемые населённые пункты#Рассление людей#Пвр#Пункты временного размещения
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