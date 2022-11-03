Утром 3 ноября 56 жителей Белгородской области, решившие временно уехать из находящихся в опасной зоне населённых пунктов, отправились на двух автобусах в Тульскую область. 32 из них — дети. Сопровождают их врачи и представители районных властей.
«Я понимаю, что у жителей много переживаний за свою жизнь, за жизнь своих детей, и благодарен губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину за поддержку и за готовность принять белгородцев», — написал Гладков в своём телеграм-канале.
В тульском ПВР приехавших встретит замгубернатора Белгородской области Андрей Милёхин, который поможет с размещением и решит оперативные вопросы.
Сам Гладков не смог проводить уезжающих, потому что находится в командировке в Москве. Он выразил надежду, что белгородцы скоро вернутся в свои дома.
Напомним, около 400 белгородцев временно уехали в Подмосковье. Школьники с 1 ноября уже приступили там к очному обучению. Два переселенца по приезде попали в больницу.