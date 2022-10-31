Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Не оправдал ожиданий: мэр Белгорода написал заявление об уходе с должности

31 октября 09:05
Фото: страница Антона Иванова в ВК

Мэр Белгорода написал заявление об уходе с должности

Антон Иванов покидает пост градоначальника после десяти месяцев официальной работы. До этого он два месяца исполнял обязанности мэра после отставки Юрия Галдуна.

Глава администрации Белгорода Антон Иванов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Исполнять обязанности мэра города будет первый заместитель Валентин Демидов. О дате проведения нового конкурса на должность градоначальника сообщат дополнительно. Мэра Белгорода выбирают депутаты горсовета. К их голосованию допускают кандидатов, которые пройдут отбор конкурсной комиссии.

Антона Иванова избрали мэром города в декабре 2021 года. Он уходит на другую работу. На какую - пока не сообщается.

 

Мэр Белгорода Антон Иванов не подготовился к совещанию с Вячеславом Гладковым
Узнать подробнее
Читайте также:
Антон Иванов рассказал о последствиях дневного обстрела БелгородаАнтон Иванов выбыл из топ-10 Национального рейтинга мэровМэр Антон Иванов рассказал о бомбоубежищах в Белгороде
#Евгений Грицков#Город#Новости Белгорода#Белгород#Антон Иванов#Мэр белгорода#Увольнение
Подпишитесь
Жителям Журавлёвки, Нехотеевки и Середы хотят построить новые дома вместо разрушенных
Вчера, 19:37
В правительстве рассказали о праздновании Нового года в Белгороде
Сегодня, 09:03
Вячеслав Гладков постарается, чтобы срочники не попали в горячие точки
Сегодня, 00:57
Вячеслав Гладков постарается, чтобы срочники не попали в горячие точки
Сегодня, 00:57
Опрос: Как вы относитесь к уходу с поста мэра Белгорода?
Вчера, 13:57