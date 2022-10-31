Глава администрации Белгорода Антон Иванов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Исполнять обязанности мэра города будет первый заместитель Валентин Демидов. О дате проведения нового конкурса на должность градоначальника сообщат дополнительно. Мэра Белгорода выбирают депутаты горсовета. К их голосованию допускают кандидатов, которые пройдут отбор конкурсной комиссии.