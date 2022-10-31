Белгородская область снова попала под обстрел

Село Красное в Шебекинском горокруге снова попало под обстрел со стороны Украины. Никто не пострадал.
Как уточнил губернатор, повреждения зафиксировали в двух домах – посекло фасады и стёкла. Глава муниципалитета и оперативные службы продолжают подомовой обход.
Ранее Красное уже обстреливали. В результате атаки на населённый пункт 28 октября также никто не пострадал. Повреждения получили крыша на ферме, весовая и сенохранилище.
Напомним, 29 октября под обстрел со стороны Украины попал хутор Старый Волоконовского района. Тогда тоже никто не пострадал.