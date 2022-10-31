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Белгородская область снова попала под обстрел

Вчера, 11:33
В очередной раз ВСУ атаковали село Красное в Шебекинском горокруге. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Село Красное в Шебекинском горокруге снова попало под обстрел со стороны Украины. Никто не пострадал.

Как уточнил губернатор, повреждения зафиксировали в двух домах – посекло фасады и стёкла. Глава муниципалитета и оперативные службы продолжают подомовой обход.

Ранее Красное уже обстреливали. В результате атаки на населённый пункт 28 октября также никто не пострадал. Повреждения получили крыша на ферме, весовая и сенохранилище.

Напомним, 29 октября под обстрел со стороны Украины попал хутор Старый Волоконовского района. Тогда тоже никто не пострадал.

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#Наталья Корявых#Происшествия#Операция на Украине#Шебекинский городской округ#Обстрелы
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