Белгородским переселенцам не хватает областной выплаты для съёма жилья в Подмосковье

Во время вечернего прямого эфира белгородка сообщила губернатору, что выплаты в 10 тысяч рублей для переселенцев в Подмосковье недостаточно. По словам женщины, снять жильё на такую сумму очень сложно, а платить за регистрацию и оформление документов тоже нужно.
Это бюджетные деньги, они требуют правильного оформления, поэтому по-другому невозможно. К сожалению, находится много людей, которые пытаются предъявить неправильные документы и на этом заработать. Поэтому есть порядок. Много мы проверяли этот механизм и, считаю, что он правильный.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что 29 октября в Московскую область прибыли 398 белгородцев. Их разместили в санатории и детских лагерях, однако Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил возместить стоимость за аренду жилья в случае, если белгородцы захотят снять квартиру.
Если вы хотите жить отдельно в случае, если вы работаете и востребованы, мы могли бы оплачивать аренду жилья, что позволит человеку жить комфортно. Пункт временного размещения — это временное размещение. Но мы же не знаем, как долго. Всегда хочется вернуться домой быстрее. Но пока ситуация опасная для детей, можно начать здесь работать и жить там, где ты востребован. Дети будут ходить в школы, детские сады — эти вопросы мы решаем. И, соответственно, компенсацию за аренду мы рассмотрим.
Андрей Воробьёв, губернатор Московской области
Кроме того, глава Московской области пообещал решить вопрос с детскими садами и школами, а также устроить на работу всех желающих.