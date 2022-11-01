Белгородским переселенцам не хватает областной выплаты для съёма жилья в Подмосковье

Во время вечернего прямого эфира белгородка сообщила губернатору, что выплаты в 10 тысяч рублей для переселенцев в Подмосковье недостаточно. По словам женщины, снять жильё на такую сумму очень сложно, а платить за регистрацию и оформление документов тоже нужно.