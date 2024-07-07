Гибель 4-летней девочки, 90% Белгородской области без света: итоги недели в регионе

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Около 8:30 утра 1 июля 2024 года белгородцы массово начали жаловаться на отсутствие электричества и водоснабжения. 90% жителей области из 22 районов остались без света.
Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация мониторится, а службы выполняют все действия для возвращения света жителям.
В водоканале начали подключать собственные генераторы электричества, а в районах без электричества начали запускать мобильные пункты оповещения о ракетной опасности.
Минэнерго РФ сообщило, что за ситуацией в Белгородской области особый контроль. Отключение затронуло более 240 тысяч абонентов.
В 14:00 Белгородэнерго сообщили, что все потребители в Белгородской и Воронежской областях обеспечиваются электроэнергией без ограничений по мощности.
В Старом Осколе проблемы с водой остались. Уровень снижения воды в резервуарах достиг критических 57%. У некоторых потребителей снижено давление, а на верхних этажах МКД оно полностью отсутствовало.
Семья из пяти человек ехала в автомобиле в районе села Новое Волоконовского района. Машину атаковал FPV-дрон. Девочка четырёх лет погибла. Её мама и папа, бабушка и дедушка пострадали — у них множественные осколочные ранения.
Самое тяжелое состояние у дедушки с проникающим ранением.
За день это была не единственная атака FPV-дронов. В селе Богун-Городок в Борисовском районе беспилотники атаковали частный дом. Ранено двое человек. Мужчину и женщину на попутном транспорте довезли до Борисовской ЦРБ. Позже их перевезли в горбольницу №2 Белгорода. По оценке медиков, их состояние тяжёлое.
Сотрудники УФСБ России по Белгородской области вместе с сотрудниками регионального УМВД выявили в Старооскольском горокруге врачей и других медицинских работников, что через посредников подделывали листки временной нетрудоспособности для сотрудников градообразующих предприятий.
Преступная группа нанесла ущерб территориальному Фонду обязательного медицинского страхования и предприятиям муниципалитета в размере более 1,5 млрд рублей.
В отношении участников группы возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 290 и ч. 2 ст. 291 УК РФ. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
1 июля 2024 года ВСУ вновь обстреляли Белгород. В результате атаки на улице Буханова в Белгороде разрушилась стена и частично крыша частного дома. Дом принадлежит врачу, ему на помощь в устранении последствий приехало 15 коллег. Строение не подлежит восстановлению.
Соседний дом также был повреждён, но ситуация с ним пока неоднозначная. Экспертизу проведут в ближайшее время.
Всего при атаке повреждено 22 частных дома в Белгороде и десять автомобилей.
На выезде из Белгорода большие пробки, а всё из-за реконструкции кольца на Ротонде. Белгородцы жалуются на заторы министру транспорта и автодорог региона Сергею Евтушенко.
На участке дороги ввели реверсивное движение: утром — две полосы в сторону Белгорода, а одна в Северный, вечером — наоборот. Из-за этого пробки стали ещё больше, чем раньше.
Министр отвечал, что откладывать эту реконструкцию уже нельзя, потому что ситуация становилась только хуже.
«За короткий период реконструкцию сделать невозможно. Поэтому просим потерпеть. Бросать дорожные дела из-за ситуации тоже не совсем правильно, потому что дальше будет ещё хуже», — ответил Евтушенко.
В министерстве поясняли, что пропускная способность этого кольца 2500 автомобилей в час, а перекрёстка — 6000. По оценке экспертов, потом машин в час пик 5500 за час.