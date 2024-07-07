Гибель 4-летней девочки, 90% Белгородской области без света: итоги недели в регионе

За день это была не единственная атака FPV-дронов. В селе Богун-Городок в Борисовском районе беспилотники атаковали частный дом. Ранено двое человек. Мужчину и женщину на попутном транспорте довезли до Борисовской ЦРБ. Позже их перевезли в горбольницу №2 Белгорода. По оценке медиков, их состояние тяжёлое.