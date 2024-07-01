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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Утро в Белгородской области началось с отключения света и воды

Жители Белгородской области массово жалуются на отключение света и воды

1 июля 2024, 05:48
Фото: 1MI

Утро в Белгородской области началось с отключения света и воды

Проблема наблюдается не только в Белгороде, но и в других населённых пунктах региона. Точное время возвращения света и воды в дома жителей региона пока не называется, однако аварийные службы уже работают над устранением неполадок.
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Вода

Утро 1 июля в Белгороде началось с отключения света и воды в некоторых районах. Так, об отсутствии электроэнергии сообщали жители Харьковской горы, улиц Садовой и Железнякова, центральной части города, микрорайона Крейда.

Кроме того, некоторые горожане остались и без воды. Причиной пресс-служба водоканала назвала «отсутствие электроэнергии на объектах водоснабжения». Воды, судя по сводке в Telegram, также нет в Ровеньках, Старом Осколе, Грайворонском и Шебекинском горокругах, Волоконовском м Чернянском районах. Также в Сети сообщают об аналогичных проблемах в Новооскольском горокруге.

В пресс-службе Белгородэнерго прокомментировали ситуацию:

«В связи с технологическим нарушением в ряде районов Белгородской области, а также Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям. Энергетики уже приступили к переводу электроснабжения потребителей на резервные схемы, социально значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от передвижных резервных источников. Энергетики делают всё возможное, чтобы восстановить электроснабжение потребителей максимально оперативно».
Кто следующий в Белгороде в очереди на отключение горячей воды?
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Вода#Отключение#Свет#Новости Белгорода#Белгород
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