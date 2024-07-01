Жители Белгородской области массово жалуются на отключение света и воды

Кроме того, некоторые горожане остались и без воды. Причиной пресс-служба водоканала назвала «отсутствие электроэнергии на объектах водоснабжения». Воды, судя по сводке в Telegram, также нет в Ровеньках, Старом Осколе, Грайворонском и Шебекинском горокругах, Волоконовском м Чернянском районах. Также в Сети сообщают об аналогичных проблемах в Новооскольском горокруге.