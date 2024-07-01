Жители Белгородской области массово жалуются на отключение света и воды

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Утро 1 июля в Белгороде началось с отключения света и воды в некоторых районах. Так, об отсутствии электроэнергии сообщали жители Харьковской горы, улиц Садовой и Железнякова, центральной части города, микрорайона Крейда.
Кроме того, некоторые горожане остались и без воды. Причиной пресс-служба водоканала назвала «отсутствие электроэнергии на объектах водоснабжения». Воды, судя по сводке в Telegram, также нет в Ровеньках, Старом Осколе, Грайворонском и Шебекинском горокругах, Волоконовском м Чернянском районах. Также в Сети сообщают об аналогичных проблемах в Новооскольском горокруге.
В пресс-службе Белгородэнерго прокомментировали ситуацию:
«В связи с технологическим нарушением в ряде районов Белгородской области, а также Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям. Энергетики уже приступили к переводу электроснабжения потребителей на резервные схемы, социально значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от передвижных резервных источников. Энергетики делают всё возможное, чтобы восстановить электроснабжение потребителей максимально оперативно».