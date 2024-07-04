На въезде в Белгород затеяли ремонт: что будет после и что происходит с пробками?

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
В Белгороде начали переделывать кольцо на Ротонде. В ходе реконструкции тут появится перекрёсток. Точнее, кольцо переделают в перекрёсток.
План работ опубликовал «Белгородоблпроект» в середине марта 2024 года, а в июне 2024 года здесь ввели реверсивное движение на въезде в Белгород из посёлка Северный. Ограничения продлятся три месяца — до 30 сентября.
Сейчас специалисты переносят инженерные сети, линии электроэнергии.
С конца июня на ремонтируемом участке сузили проезжую часть до трёх полос и организовали реверсивное движение. Утром открыто две полосы для въезда в город и одна в обратном направлении, а в вечернее время две полосы на выезд из города и одна на въезд. На месте установили временный светофор.
Из-за введённой организации движения и так плачевная ситуация с пробками на этом участке усугубилась. Утром и вечером на картах пробок это место красное, а иногда и коричневое.
В министерстве транспорта такое решение объяснили следующим образом. Сергей Евтушенко, глава ведомства, рассказал, что в этом месте интенсивность движения составляет от 4,7 тысячи автомобилей вечером и до 5,5 тысячи машин утром. Об этом свидетельствуют результаты анализа трафика.
Кольцевые развязки способны пропустить до 2,5 тысячи машин в час пик, а регулируемый перекрёсток может пропустить до 6 тысяч автомобилей.
Проектом предусмотрено, что удобнее станет не только автомобилистам, но и пользователям общественного транспорта и пешеходам. На участке должны создать островки безопасности и выделенные полосы.
Сейчас на переходах через кольцо пешеходов недолюбливают, несмотря на знаки и приоритет, который водители обязаны предоставлять пешим участникам дорожного движения. Однако здесь этого не совершается. Разметка «зебр» стёрта, а о наличии перехода напоминают только соответствующие знаки, которые разглядеть сложно.
Простоять на переходе можно несколько минут, водители пропускать пешехода не будут. Ожидание закончится, только если поток машин сократится и у человека будет возможность перебежать через пешеходный переход.
Светофоры и островки безопасности могут изменить эту ситуацию.