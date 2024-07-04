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Published Сегодня, 09:02

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Updated Сегодня, 09:02

Ротонда на въезде в Белгород

На въезде в Белгород затеяли ремонт: что будет после и что происходит с пробками?

4 июля 2024, 09:02
Фото: Алёна Мальцева / bel.ru
Ротонда на въезде в Белгород

На въезде в Белгород продолжается реконструкция

На въезде в Белгород решили реконструировать кольцо на Ротонде, его заменят на регулируемый перекрёсток. В ходе реконструкции появятся выделенная полоса и островки безопасности. Как сейчас выглядит место работ и почему тут образовались заторы — читайте в материале Бел.Ру.

В Белгороде начали переделывать кольцо на Ротонде. В ходе реконструкции тут появится перекрёсток. Точнее, кольцо переделают в перекрёсток.

План работ опубликовал «Белгородоблпроект» в середине марта 2024 года, а в июне 2024 года здесь ввели реверсивное движение на въезде в Белгород из посёлка Северный. Ограничения продлятся три месяца — до 30 сентября.

Сейчас специалисты переносят инженерные сети, линии электроэнергии.

С конца июня на ремонтируемом участке сузили проезжую часть до трёх полос и организовали реверсивное движение. Утром открыто две полосы для въезда в город и одна в обратном направлении, а в вечернее время две полосы на выезд из города и одна на въезд. На месте установили временный светофор.

Реконструкция автомобильной дороги «Спутник — улица Сумская — улица Чичерина — Ротонда»Реконструкция автомобильной дороги «Спутник — улица Сумская — улица Чичерина — Ротонда»
Реконструкция автомобильной дороги «Спутник — улица Сумская — улица Чичерина — Ротонда»
Фото: Telegram-канал «Белгородоблпроект»

Из-за введённой организации движения и так плачевная ситуация с пробками на этом участке усугубилась. Утром и вечером на картах пробок это место красное, а иногда и коричневое.

В министерстве транспорта такое решение объяснили следующим образом. Сергей Евтушенко, глава ведомства, рассказал, что в этом месте интенсивность движения составляет от 4,7 тысячи автомобилей вечером и до 5,5 тысячи машин утром. Об этом свидетельствуют результаты анализа трафика.

Участок дороги в 9:00Участок дороги в 9:00
Участок дороги в 18:00Участок дороги в 18:00
Участок дороги в 9:00
Фото: bel.ru

Кольцевые развязки способны пропустить до 2,5 тысячи машин в час пик, а регулируемый перекрёсток может пропустить до 6 тысяч автомобилей.

Проектом предусмотрено, что удобнее станет не только автомобилистам, но и пользователям общественного транспорта и пешеходам. На участке должны создать островки безопасности и выделенные полосы.

Сейчас на переходах через кольцо пешеходов недолюбливают, несмотря на знаки и приоритет, который водители обязаны предоставлять пешим участникам дорожного движения. Однако здесь этого не совершается. Разметка «зебр» стёрта, а о наличии перехода напоминают только соответствующие знаки, которые разглядеть сложно.

Простоять на переходе можно несколько минут, водители пропускать пешехода не будут. Ожидание закончится, только если поток машин сократится и у человека будет возможность перебежать через пешеходный переход.

Светофоры и островки безопасности могут изменить эту ситуацию.

Ремонт и пробки на въезде в БелгородРемонт и пробки на въезде в Белгород
Ремонт и пробки на въезде в Белгород Ремонт и пробки на въезде в Белгород
Ремонт и пробки на въезде в Белгород Ремонт и пробки на въезде в Белгород
Ремонт и пробки на въезде в Белгород Ремонт и пробки на въезде в Белгород
Ремонт и пробки на въезде в Белгород Ремонт и пробки на въезде в Белгород
Ремонт и пробки на въезде в Белгород Ремонт и пробки на въезде в Белгород
Ремонт и пробки на въезде в Белгород Ремонт и пробки на въезде в Белгород
Ремонт и пробки на въезде в Белгород Ремонт и пробки на въезде в Белгород
Ремонт и пробки на въезде в Белгород Ремонт и пробки на въезде в Белгород
Ремонт и пробки на въезде в Белгород Ремонт и пробки на въезде в Белгород
Ремонт и пробки на въезде в Белгород Ремонт и пробки на въезде в Белгород
Ремонт и пробки на въезде в Белгород Ремонт и пробки на въезде в Белгород
Ремонт и пробки на въезде в Белгород Ремонт и пробки на въезде в Белгород
Ремонт и пробки на въезде в Белгород Ремонт и пробки на въезде в Белгород
Ремонт и пробки на въезде в Белгород Ремонт и пробки на въезде в Белгород
Ремонт и пробки на въезде в Белгород Ремонт и пробки на въезде в Белгород
Ремонт и пробки на въезде в Белгород Ремонт и пробки на въезде в Белгород
Ремонт и пробки на въезде в Белгород Ремонт и пробки на въезде в Белгород
Ремонт и пробки на въезде в Белгород Ремонт и пробки на въезде в Белгород
Ремонт и пробки на въезде в Белгород Ремонт и пробки на въезде в Белгород
Ремонт и пробки на въезде в Белгород
Фото: Алёна Мальцева / bel.ru
Автомобильную дорогу от Спутника до Ротонды реконструируют
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