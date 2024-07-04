На въезде в Белгород затеяли ремонт: что будет после и что происходит с пробками?

С конца июня на ремонтируемом участке сузили проезжую часть до трёх полос и организовали реверсивное движение. Утром открыто две полосы для въезда в город и одна в обратном направлении, а в вечернее время две полосы на выезд из города и одна на въезд. На месте установили временный светофор.