Свет дали, но воду полностью вернут ночью: водоканал — о возникшей проблеме

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В Старом Осколе вновь проблемы с водой. После отключения света на источниках водоснабжения и насосных станциях произошло критическое снижение уровня воды в резервуарах: сейчас он составляет 57%.
Из-за этого у некоторых горожан снижено давление воды, а у жителей верхних этажей МКД она полностью отсутствует. Проблема коснулась центральной и северо-восточной части Старого Оскола, микрорайонов ИЖС.
Предполагается, что проблему устранят сегодня ночью. До этих пор старооскольцев просят сократить потребление воды. Заявки на её подвоз принимаются по телефону 24-00-70.