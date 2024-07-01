Свет дали, но воду полностью вернут ночью: водоканал — о возникшей проблеме

В Старом Осколе произошло критическое снижение уровня воды в резервуарах

С проблемой столкнулись после отключения света. Сейчас уровень воды составляет 57%, из-за чего снижено давление, а в квартирах на верхних этажах вовсе нет воды. Подробности сообщили в пресс-службе Белоблводоканала.

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