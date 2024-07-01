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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

В Старом Осколе произошло критическое снижение уровня воды в резервуарах

Свет дали, но воду полностью вернут ночью: водоканал — о возникшей проблеме

1 июля 2024, 14:14
Фото: 1MI

В Старом Осколе произошло критическое снижение уровня воды в резервуарах

С проблемой столкнулись после отключения света. Сейчас уровень воды составляет 57%, из-за чего снижено давление, а в квартирах на верхних этажах вовсе нет воды. Подробности сообщили в пресс-службе Белоблводоканала.
Сюжет
Вода

В Старом Осколе вновь проблемы с водой. После отключения света на источниках водоснабжения и насосных станциях произошло критическое снижение уровня воды в резервуарах: сейчас он составляет 57%.

Из-за этого у некоторых горожан снижено давление воды, а у жителей верхних этажей МКД она полностью отсутствует. Проблема коснулась центральной и северо-восточной части Старого Оскола, микрорайонов ИЖС.

Предполагается, что проблему устранят сегодня ночью. До этих пор старооскольцев просят сократить потребление воды. Заявки на её подвоз принимаются по телефону 24-00-70.

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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Старый Оскол#Вода#Отключение света#Водоканал#Новости Старого Оскола#Отключение воды#Белгород
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