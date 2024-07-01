Частный дом под Белгородом повреждён после взрыва

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Вечером 1 июля в Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность. Через несколько минут в небе раздались взрывы.
Были последствия на земле. В посёлке Комсомольский недалеко от областного центра серьёзные повреждения получил двухэтажный частный дом. Находились ли в нём люди в момент прилёта, пока неизвестно.
Очевидцы сообщили, что оперативные службы выехали на место, работают и бойцы самообороны.
Официальной информации о происшествии на момент публикации не поступало. Медиа сообщают о возможно двух пострадавших женщинах после взрыва.