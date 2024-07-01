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Posted Сегодня, 17:43

Published Сегодня, 17:43

Modified Сегодня, 17:46

Updated Сегодня, 17:46

дом пострадал после взрыва под Белгородом

Частный дом под Белгородом повреждён после взрыва

1 июля 2024, 17:43
Фото: bel.ru
дом пострадал после взрыва под Белгородом
Вечером 1 июля в небе над городом раздались взрывы. Серьёзные повреждения получил дом в посёлке Комсомольский.

Вечером 1 июля в Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность. Через несколько минут в небе раздались взрывы.

Были последствия на земле. В посёлке Комсомольский недалеко от областного центра серьёзные повреждения получил двухэтажный частный дом. Находились ли в нём люди в момент прилёта, пока неизвестно.

Очевидцы сообщили, что оперативные службы выехали на место, работают и бойцы самообороны.

Официальной информации о происшествии на момент публикации не поступало. Медиа сообщают о возможно двух пострадавших женщинах после взрыва.

Над Белгородом раздались взрывы, в небе виден дым
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