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Posted Сегодня, 19:28

Published Сегодня, 19:28

Modified Сегодня, 19:30

Updated Сегодня, 19:30

Повреждённый взрывом дом врача в Белгороде восстановлению не подлежит

Повреждённый взрывом дом врача в Белгороде восстановлению не подлежит

1 июля 2024, 19:28
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Всего во время вечерних взрывов в областном центре повреждены 22 дома и десять автомобилей. Подробности о последствиях сообщили Вячеслав Гладков и Валентин Демидов.

После прямого попадания снаряда разрушена стена и частично крыша одного из домов на улице Буханова в Белгороде. Скорее всего, восстановлению дом не подлежит. Он принадлежит врачу. Ему на помощь приехали больше 15 коллег — помогали устранять последствия взрыва.

По рядом стоящему дому, который тоже повреждён, пока ситуация неоднозначная. Его судьбу определит экспертиза, которую обещают провести в ближайшие дни.

Всего в результате обстрела в Белгороде повреждения выявили в 22 частных домовладениях. В домах выбиты окна, посечены фасады, крыши, заборы. Повреждены десять автомобилей.

Есть последствия и в посёлке Майский Белгородского района. Там в частном доме повредило кровлю, а осколками посекло машину.

Ранения во время ракетной опасности в Белгороде и окрестностях получили семь человек.

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Видео: Telegram-канал Валентина Демидова
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