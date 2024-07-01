Повреждённый взрывом дом врача в Белгороде восстановлению не подлежит

Posted Сегодня, 19:28
Published Сегодня, 19:28
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
После прямого попадания снаряда разрушена стена и частично крыша одного из домов на улице Буханова в Белгороде. Скорее всего, восстановлению дом не подлежит. Он принадлежит врачу. Ему на помощь приехали больше 15 коллег — помогали устранять последствия взрыва.
По рядом стоящему дому, который тоже повреждён, пока ситуация неоднозначная. Его судьбу определит экспертиза, которую обещают провести в ближайшие дни.
Всего в результате обстрела в Белгороде повреждения выявили в 22 частных домовладениях. В домах выбиты окна, посечены фасады, крыши, заборы. Повреждены десять автомобилей.
Есть последствия и в посёлке Майский Белгородского района. Там в частном доме повредило кровлю, а осколками посекло машину.
Ранения во время ракетной опасности в Белгороде и окрестностях получили семь человек.