Повреждённый взрывом дом врача в Белгороде восстановлению не подлежит

После прямого попадания снаряда разрушена стена и частично крыша одного из домов на улице Буханова в Белгороде. Скорее всего, восстановлению дом не подлежит. Он принадлежит врачу. Ему на помощь приехали больше 15 коллег — помогали устранять последствия взрыва.