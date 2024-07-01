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Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

обстрел Белгорода

Над Белгородом раздались взрывы, в небе виден дым

1 июля 2024, 17:08
Фото: bel.ru
обстрел Белгорода

В Белгороде раздались несколько взрывов

Вечером 1 июля в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. После в небе над городом прозвучали взрывы.

В 19:45 в Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность. Зазвучали сирены, людей попросили спрятаться в подвальных помещениях или подземных пространствах.

Через несколько минут в небе раздались взрывы. Горожане сообщили минимум о трёх громких звуках. После этого над городом увидели дым.

О последствиях на земле на момент публикации не сообщалось.

До этого в первый день июля в городе ракетную опасность объявляли ещё два раза. Утром во многих муниципалитетах региона были проблемы с электричеством. На 18 часов в 17 городах и районах свет вернули полностью, в остальных восстановительные работы продолжаются.

Фото: bel.ru
Пока в Белгородской области гремели взрывы, проводился онлайн-выпускной
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#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Атака ВСУ#Обстрелы#Ракетная опасность
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