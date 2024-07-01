Над Белгородом раздались взрывы, в небе виден дым

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
В 19:45 в Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность. Зазвучали сирены, людей попросили спрятаться в подвальных помещениях или подземных пространствах.
Через несколько минут в небе раздались взрывы. Горожане сообщили минимум о трёх громких звуках. После этого над городом увидели дым.
О последствиях на земле на момент публикации не сообщалось.
До этого в первый день июля в городе ракетную опасность объявляли ещё два раза. Утром во многих муниципалитетах региона были проблемы с электричеством. На 18 часов в 17 городах и районах свет вернули полностью, в остальных восстановительные работы продолжаются.