Семь человек пострадали во время взрывов в Белгороде и районе

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
По предварительной информации, во время обстрела пострадали семеро местных жителей. Среди них четыре женщины, двое мужчин и один ребёнок. Одной женщине осколок попал в шею. Ещё одна получила баротравму, а две — контузию. Один из пострадавших мужчин с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головы от госпитализации отказался, ему помогли на месте и отпустили лечиться амбулаторно. Второй мужчина с баротравмой отправлен в областную больницу.
Ребёнок пострадал в посёлке Майский Белгородского района. У него баротравма и сотрясение. Восстанавливаться он будет в детской областной больнице.