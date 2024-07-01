Семь человек пострадали во время взрывов в Белгороде и районе

По предварительной информации, во время обстрела пострадали семеро местных жителей. Среди них четыре женщины, двое мужчин и один ребёнок. Одной женщине осколок попал в шею. Ещё одна получила баротравму, а две — контузию. Один из пострадавших мужчин с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головы от госпитализации отказался, ему помогли на месте и отпустили лечиться амбулаторно. Второй мужчина с баротравмой отправлен в областную больницу.