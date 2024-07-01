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Posted Сегодня, 18:54

Published Сегодня, 18:54

Modified Сегодня, 18:56

Updated Сегодня, 18:56

Семь человек пострадали во время взрывов в Белгороде и районе

Семь человек пострадали во время взрывов в Белгороде и районе

1 июля 2024, 18:54
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Взрывы раздались вечером 1 июля во время объявления ракетной опасности. О пострадавших рассказал Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, во время обстрела пострадали семеро местных жителей. Среди них четыре женщины, двое мужчин и один ребёнок. Одной женщине осколок попал в шею. Ещё одна получила баротравму, а две — контузию. Один из пострадавших мужчин с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головы от госпитализации отказался, ему помогли на месте и отпустили лечиться амбулаторно. Второй мужчина с баротравмой отправлен в областную больницу.

Ребёнок пострадал в посёлке Майский Белгородского района. У него баротравма и сотрясение. Восстанавливаться он будет в детской областной больнице.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
База: после взрыва под Белгородом пострадали пять человек
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