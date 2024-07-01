База: после взрыва под Белгородом пострадали пять человек

Telegram-канал Baza сообщил о пяти пострадавших во время вечернего взрыва в Белгороде. Повреждены дома №16 и 18 по улице Буханова. Якобы в одном из них в это время находилось пять человек — четыре женщины и мужчина. Последний получил черепно-мозговую травму, он и женщины с баротравмами доставлены в больницу.