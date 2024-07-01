База: после взрыва под Белгородом пострадали пять человек

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Telegram-канал Baza сообщил о пяти пострадавших во время вечернего взрыва в Белгороде. Повреждены дома №16 и 18 по улице Буханова. Якобы в одном из них в это время находилось пять человек — четыре женщины и мужчина. Последний получил черепно-мозговую травму, он и женщины с баротравмами доставлены в больницу.
Официальной информации о пострадавшем при взрыве не поступало.
Громкие звуки прозвучали во время объявления ракетной опасности. Оперативные службы работают на месте взрыва. Один из очевидцев сообщил, что ранее из наиболее пострадавшего дома увезли детей восьми и четырёх лет.