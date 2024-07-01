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Posted Сегодня, 18:14

Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:16

Updated Сегодня, 18:16

База: после взрыва под Белгородом пострадали пять человек

База: после взрыва под Белгородом пострадали пять человек

1 июля 2024, 18:14
Фото: соцсети
По неподтверждённым пока данным во время взрыва в доме на улице Буханова в Белгороде пострадали пять человек.

Telegram-канал Baza сообщил о пяти пострадавших во время вечернего взрыва в Белгороде. Повреждены дома №16 и 18 по улице Буханова. Якобы в одном из них в это время находилось пять человек — четыре женщины и мужчина. Последний получил черепно-мозговую травму, он и женщины с баротравмами доставлены в больницу.

Официальной информации о пострадавшем при взрыве не поступало.

Громкие звуки прозвучали во время объявления ракетной опасности. Оперативные службы работают на месте взрыва. Один из очевидцев сообщил, что ранее из наиболее пострадавшего дома увезли детей восьми и четырёх лет.

Частный дом под Белгородом повреждён после взрыва
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