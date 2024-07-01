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Published Сегодня, 12:20

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Updated Сегодня, 12:23

Минэнерго РФ: временное отключение света затронуло 240 тысяч белгородцев

Минэнерго РФ: временное отключение света затронуло 240 тысяч белгородцев

1 июля 2024, 12:20
Фото: 1MI
Основной части потребителей вернули электроэнергию. Работы продолжаются в Шебекинском горокруге. В федеральном ведомстве заявили, что поставили ситуацию на особый контроль.

В Белгородской области восстановили электроснабжение бытовых потребителей, заявили в Минэнерго РФ. Временное отключение затронуло около 240 тысяч человек.

Сейчас восстановительные работы продолжают в Шебекино. Там некоторые жители до сих пор остаются без света.

В ближайшее время состоится заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности и надёжности электроснабжения. Вопрос находится на особом контроле Минэнерго.

Массовые жалобы на отсутствие света начали поступать утром 1 июля. Электроэнергии не было не только в Белгороде, но и других районах региона. Кроме того, у некоторых жителей отсутствовала вода.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, полностью вернуть свет во всём регионе должны к 21:00. Проблему с водой уже должны были решить: назывался срок до 13:00.

Гладков назвал время, когда всем белгородцам вернут свет и воду
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Электроэнергия#Новости Белгорода#Минэнерго#Белгород#Отсутствие света
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