Минэнерго РФ: временное отключение света затронуло 240 тысяч белгородцев

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В Белгородской области восстановили электроснабжение бытовых потребителей, заявили в Минэнерго РФ. Временное отключение затронуло около 240 тысяч человек.
Сейчас восстановительные работы продолжают в Шебекино. Там некоторые жители до сих пор остаются без света.
В ближайшее время состоится заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности и надёжности электроснабжения. Вопрос находится на особом контроле Минэнерго.
Массовые жалобы на отсутствие света начали поступать утром 1 июля. Электроэнергии не было не только в Белгороде, но и других районах региона. Кроме того, у некоторых жителей отсутствовала вода.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, полностью вернуть свет во всём регионе должны к 21:00. Проблему с водой уже должны были решить: назывался срок до 13:00.