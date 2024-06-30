Два человека тяжело ранены во время атаки дрона в белгородском селе

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
После атаки дрона на частный дом ранены двое мирных жителей. Мужчину и женщину на попутном транспорте довезли до Борисовской ЦРБ. Дальше лечиться их перевезут в горбольницу №2 Белгорода. Медики оценивают их состояние как тяжёлое.
Один из частных домов после взрыва разрушен, ещё три получили повреждения. Министерство обороны должно выдать разрешение на выезд оперативных служб на места происшествий.
Напомним, вчера после атак дронов на транспорт на дороге у Богун-Городка ранения получили три человека.