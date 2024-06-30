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Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Два человека тяжело ранены во время атаки дрона в белгородском селе

Два человека тяжело ранены во время атаки дрона в белгородском селе

30 июня 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney
ВСУ атаковали FPV-дронами село Богун-Городок в Борисовском районе. О двух пострадавших и других последствиях сообщил Вячеслав Гладков.

После атаки дрона на частный дом ранены двое мирных жителей. Мужчину и женщину на попутном транспорте довезли до Борисовской ЦРБ. Дальше лечиться их перевезут в горбольницу №2 Белгорода. Медики оценивают их состояние как тяжёлое.

Один из частных домов после взрыва разрушен, ещё три получили повреждения. Министерство обороны должно выдать разрешение на выезд оперативных служб на места происшествий.

Напомним, вчера после атак дронов на транспорт на дороге у Богун-Городка ранения получили три человека.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Борисовский район#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#БПЛА#Богун-Городок
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