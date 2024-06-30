Два человека тяжело ранены во время атаки дрона в белгородском селе

После атаки дрона на частный дом ранены двое мирных жителей. Мужчину и женщину на попутном транспорте довезли до Борисовской ЦРБ. Дальше лечиться их перевезут в горбольницу №2 Белгорода. Медики оценивают их состояние как тяжёлое.