«Произошло самое страшное»: Гладков подвёл итоги тяжёлого дня в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
В результате одной из атак 30 июня погибла четырёхлетняя девочка, находившаяся в автомобиле. Также семь человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, полностью разрушены пять домов, ещё пять квартир в многоквартирных домах и 26 частных домовладений получили повреждения.
Напомним, вчера FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области. В этот момент в машине ехала семья из пяти человек. Маленький ребёнок погиб, её родители и бабушка с дедушкой ранены.