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Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Гладков рассказал о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область

«Произошло самое страшное»: Гладков подвёл итоги тяжёлого дня в Белгородской области

1 июля 2024, 06:31
Фото: 1MI

Гладков рассказал о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область

Вчера Белгородская область 10 раз оказывалась под обстрелом, удары по территории региона нанесли 40 беспилотников. Есть погибшие и раненые, зафиксированы разрушения в домах и квартирах. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В результате одной из атак 30 июня погибла четырёхлетняя девочка, находившаяся в автомобиле. Также семь человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, полностью разрушены пять домов, ещё пять квартир в многоквартирных домах и 26 частных домовладений получили повреждения.

Напомним, вчера FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области. В этот момент в машине ехала семья из пяти человек. Маленький ребёнок погиб, её родители и бабушка с дедушкой ранены.

При атаке FPV-дрона погибла 4-летняя девочка, её родители и бабушка с дедушкой ранены
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