Двое раненых и множество разрушений: итоги неспокойного дня в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
За прошедший день под ударом ВСУ были Белгород и семь районов. Ранены двое мирных жителей, есть разрушения.
Один человек пострадал при атаке дрона-камикадзе в Белгороде. В больницу мужчину доставили с открытой раной бедра.
Второй мирный житель пострадал при обстреле краснояружского Прилесья. У мужчины контузия, ранения головы и живота. Пострадавший тоже в больнице.
Есть разрушения. В Белгороде при атаке дрона осколками посекло крышу и фасад социального объекта. В Белгородском районе из-за обстрелов и ударов БПЛА повреждено 11 частных домов, 13 машин, четыре надворные постройки, здание сельхозпредприятия, инфраструктурный объект связи.
В Грайворонском горокруге разрушения есть в 11 частных домах, повреждены три автомобиля, линии газо- и электроснабжения, объект связи. В Грайвороне прилёты пришлись по одному из предприятий, с/х предприятие пострадало в Казачьей Лисице. В Замостье после падения беспилотника загорелся дом.
В Шебекинском горокруге после атак ВСУ пострадали промышленное предприятие и спецтехника. Повреждено три авто, одно из них сгорело полностью.
В Краснояружском районе разрушения после обстрела есть в четырёх частных домах. В Борисовском районе из-за атаки БПЛА повреждены легковой автомобиль и объект электроснабжения. Кроме того, ВСУ ударили беспилотником по пустой машине в Волоконовском районе. Авто принадлежало сельхозпредприятию.
Кроме того, ПВО сбила один дрон над Чернянским районом. Обошлось без последствий.