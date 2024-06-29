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ВСУ атаковали Белгород и семь районов, есть последствия

Двое раненых и множество разрушений: итоги неспокойного дня в Белгородской области

29 июня 2024, 08:10
Фото: 1MI

ВСУ атаковали Белгород и семь районов, есть последствия

Один мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе в Белгороде, второй — при обстреле Прилесья. Разрушения есть в домах мирных жителей, на сельхоз- и промышленном предприятиях. Сбили беспилотник и в одном из неприграничных районов. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

За прошедший день под ударом ВСУ были Белгород и семь районов. Ранены двое мирных жителей, есть разрушения.

Один человек пострадал при атаке дрона-камикадзе в Белгороде. В больницу мужчину доставили с открытой раной бедра.

Второй мирный житель пострадал при обстреле краснояружского Прилесья. У мужчины контузия, ранения головы и живота. Пострадавший тоже в больнице.

Есть разрушения. В Белгороде при атаке дрона осколками посекло крышу и фасад социального объекта. В Белгородском районе из-за обстрелов и ударов БПЛА повреждено 11 частных домов, 13 машин, четыре надворные постройки, здание сельхозпредприятия, инфраструктурный объект связи.

В Грайворонском горокруге разрушения есть в 11 частных домах, повреждены три автомобиля, линии газо- и электроснабжения, объект связи. В Грайвороне прилёты пришлись по одному из предприятий, с/х предприятие пострадало в Казачьей Лисице. В Замостье после падения беспилотника загорелся дом.

В Шебекинском горокруге после атак ВСУ пострадали промышленное предприятие и спецтехника. Повреждено три авто, одно из них сгорело полностью.

В Краснояружском районе разрушения после обстрела есть в четырёх частных домах. В Борисовском районе из-за атаки БПЛА повреждены легковой автомобиль и объект электроснабжения. Кроме того, ВСУ ударили беспилотником по пустой машине в Волоконовском районе. Авто принадлежало сельхозпредприятию.

Кроме того, ПВО сбила один дрон над Чернянским районом. Обошлось без последствий.

Мирный житель ранен в результате обстрела Белгородской области, загорелся дом
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