Двое раненых и множество разрушений: итоги неспокойного дня в Белгородской области

ВСУ атаковали Белгород и семь районов, есть последствия

Один мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе в Белгороде, второй — при обстреле Прилесья. Разрушения есть в домах мирных жителей, на сельхоз- и промышленном предприятиях. Сбили беспилотник и в одном из неприграничных районов. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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