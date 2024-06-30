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Published Сегодня, 19:18

Modified Сегодня, 19:21

Updated Сегодня, 19:21

ВСУ атаковали Муром, Архангельское и Первомайский в Белгородской области

После новых обстрелов ВСУ разрушения нашли в семи домах белгородцев

30 июня 2024, 19:18
Фото: 1MI

ВСУ атаковали Муром, Архангельское и Первомайский в Белгородской области

Первые два села попали под обстрел, а третий населённый пункт подвергся атаке дрона. Разрушения есть в домах и хозпостройке, задело линии газо- и электроснабжения, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ обстреляли Муром и Архангельское в Шебекинском горокруге, а посёлок Первомайский атаковали дроном. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.

В Муроме при обстреле повреждены частный дом и линия электроснабжения. В Первомайском под удар попала хозпостройка.

В Архангельском разрушения есть в шести домах. Кроме того, из-за повреждений линии электроснабжения некоторые жители остаются без света. Задело при обстреле и линии газоснабжения.

Информацию о последствиях уточнят утром.

Напомним, что в результате атаки дрона в Волоконовском районе сегодня погибла четырёхлетняя девочка. Её родители, а также бабушка и дедушка ранены. Ещё двое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ в Борисовском районе.

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При атаке FPV-дрона погибла 4-летняя девочка, её родители и бабушка с дедушкой ранены
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