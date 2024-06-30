После новых обстрелов ВСУ разрушения нашли в семи домах белгородцев

Posted Сегодня, 19:18
Published Сегодня, 19:18
Modified Сегодня, 19:21
Updated Сегодня, 19:21
ВСУ обстреляли Муром и Архангельское в Шебекинском горокруге, а посёлок Первомайский атаковали дроном. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
В Муроме при обстреле повреждены частный дом и линия электроснабжения. В Первомайском под удар попала хозпостройка.
В Архангельском разрушения есть в шести домах. Кроме того, из-за повреждений линии электроснабжения некоторые жители остаются без света. Задело при обстреле и линии газоснабжения.
Информацию о последствиях уточнят утром.
Напомним, что в результате атаки дрона в Волоконовском районе сегодня погибла четырёхлетняя девочка. Её родители, а также бабушка и дедушка ранены. Ещё двое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ в Борисовском районе.