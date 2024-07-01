Белгородская область столкнулась с массовым отключением света и воды: что известно

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил своему заместителю Андрею Иконникову обеспечить электроснабжение всех больниц, расположенных как в приграничных районах, так и в самом Белгороде. Также глава региона связался с руководителем Белоблводоканала, чтобы узнать, как обстоят дела с водоснабжением. И. о. гендиректора Андрей Колесник сообщил, что водоканал подключил свои собственные генераторы для решения проблемы.