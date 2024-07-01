Белгородская область столкнулась с массовым отключением света и воды: что известно

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Утром 1 июля жители Белгородской области стали массово жаловаться на проблемы с электроснабжением. Без света остались практически все муниципалитеты региона, в том числе Белгород и Старый Оскол.
О перебоях с электричеством в столице региона сообщали жители Харьковской горы, улиц Садовой и Железнякова, центральной части города и микрорайона Крейда. Позже стало известно, что отключение света затронуло около 240 тысяч человек.
В пресс-службе «Белгородэнерго» сообщили, что перебои в подаче электроэнергии связаны с технологическим нарушением в ряде районов Белгородской области.
Кроме того, жители столкнулись и с проблемами в водоснабжении. Причиной этого, как сообщили в пресс-службе водоканала, стало «отсутствие электроэнергии на объектах водоснабжения».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил своему заместителю Андрею Иконникову обеспечить электроснабжение всех больниц, расположенных как в приграничных районах, так и в самом Белгороде. Также глава региона связался с руководителем Белоблводоканала, чтобы узнать, как обстоят дела с водоснабжением. И. о. гендиректора Андрей Колесник сообщил, что водоканал подключил свои собственные генераторы для решения проблемы.
Также на оперативном совещании губернатор сообщил, что на время восстановления подачи электроэнергии о ракетной опасности жителей Белгородской области будут извещать 35 автомобилей с громкоговорителями.
Организатор пассажирских перевозок области предупредил белгородцев о возможных задержках в движении общественного транспорта, связанных с частичным отключением электроэнергии — на улицах Белгорода не работали светофоры.
Возникли проблемы с работой некоторых медицинских учреждений — туберкулёзного диспансера и психоневрологического диспансера. Из-за внештатной ситуации было решено подключить дополнительные телефонные номера для вызова скорой помощи в регионе.
Кроме того, без света остались 150 детских садов, но вопрос с приготовлением еды в них был решён.
После полудня электроснабжение постепенно начало возвращаться в жилые кварталы. Через несколько часов мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что электроснабжение в городе восстановили, но некоторые светофоры всё ещё не работают.
По словам Вячеслава Гладкова, к 21:00 все районы будут подключены к электричеству. Однако водоснабжение пока не восстановлено не везде, поскольку продолжается переподключение к сети. В частности, в Старом Осколе наблюдается критическое снижение уровня воды в резервуарах. Эту проблему планируется решить к ночи.
По состоянию на 18:00 без света всё ещё остаются некоторые населённые пункты приграничных Белгородского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского и Шебекинского горокругов. Восстановительные работы продолжаются.