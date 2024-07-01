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Updated Сегодня, 15:30

Белгородская область столкнулась с массовым отключением света и воды: что известно

Белгородская область столкнулась с массовым отключением света и воды: что известно

1 июля 2024, 15:30
Фото: 1MI
1 июля в Белгородской области началось не с кофе, а с проблем с электро- и водоснабжением. Без электричества осталось 90% региона. О том, как прошёл сегодняшний день, — читайте в материале Бел.Ру.

Утром 1 июля жители Белгородской области стали массово жаловаться на проблемы с электроснабжением. Без света остались практически все муниципалитеты региона, в том числе Белгород и Старый Оскол.

О перебоях с электричеством в столице региона сообщали жители Харьковской горы, улиц Садовой и Железнякова, центральной части города и микрорайона Крейда. Позже стало известно, что отключение света затронуло около 240 тысяч человек.

В пресс-службе «Белгородэнерго» сообщили, что перебои в подаче электроэнергии связаны с технологическим нарушением в ряде районов Белгородской области.

Кроме того, жители столкнулись и с проблемами в водоснабжении. Причиной этого, как сообщили в пресс-службе водоканала, стало «отсутствие электроэнергии на объектах водоснабжения».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил своему заместителю Андрею Иконникову обеспечить электроснабжение всех больниц, расположенных как в приграничных районах, так и в самом Белгороде. Также глава региона связался с руководителем Белоблводоканала, чтобы узнать, как обстоят дела с водоснабжением. И. о. гендиректора Андрей Колесник сообщил, что водоканал подключил свои собственные генераторы для решения проблемы.

Также на оперативном совещании губернатор сообщил, что на время восстановления подачи электроэнергии о ракетной опасности жителей Белгородской области будут извещать 35 автомобилей с громкоговорителями.

Организатор пассажирских перевозок области предупредил белгородцев о возможных задержках в движении общественного транспорта, связанных с частичным отключением электроэнергии — на улицах Белгорода не работали светофоры.

Возникли проблемы с работой некоторых медицинских учреждений — туберкулёзного диспансера и психоневрологического диспансера. Из-за внештатной ситуации было решено подключить дополнительные телефонные номера для вызова скорой помощи в регионе.

Кроме того, без света остались 150 детских садов, но вопрос с приготовлением еды в них был решён.

После полудня электроснабжение постепенно начало возвращаться в жилые кварталы. Через несколько часов мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что электроснабжение в городе восстановили, но некоторые светофоры всё ещё не работают.

По словам Вячеслава Гладкова, к 21:00 все районы будут подключены к электричеству. Однако водоснабжение пока не восстановлено не везде, поскольку продолжается переподключение к сети. В частности, в Старом Осколе наблюдается критическое снижение уровня воды в резервуарах. Эту проблему планируется решить к ночи.

По состоянию на 18:00 без света всё ещё остаются некоторые населённые пункты приграничных Белгородского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского и Шебекинского горокругов. Восстановительные работы продолжаются.

Свет дали, но воду полностью вернут ночью: водоканал — о возникшей проблеме
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