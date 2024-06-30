Атаки ВСУ, претенденты на мандат и огнетушитель для бабушки: итоги дня

Для этих целей выделили 2750 огнетушителей. Передачу одного из них в селе Козинка, которое находится у самой границы в Грайворонском округе, сняла на видео местная жительница. Получателем оказалась 83-летняя женщина. Пригодится ли ей лично огнетушитель в случае пожара — большой вопрос. Но точно не будет лишним, если на помощь придёт кто-нибудь ещё.