Атаки ВСУ, претенденты на мандат и огнетушитель для бабушки: итоги дня

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Воскресенье для жителей Белгорода выдалось спокойным — обошлось без частых ракетных опасностей, беспилотники в городе тоже не взрывались.
Этого нельзя сказать о приграничны районах. Грайворон атаковали дважды — была ранена женщина, сгорела машина, повреждены дома. Сразу три дома разрушено в Безымено, есть последствия в Смородино и Порозе. Два человека получили ранения при атаке на дом в Богун-Городке Борисовского района.
Жителям приграничных населённых пунктов в Белгородской области начали выдавать огнетушители. Мера эта вынужденная: дома белгородцев часто становятся целью для атак украинских беспилотников, попадают под обстрелы. Оперативные службы не всегда могут быстро добраться к месту происшествия.
Для этих целей выделили 2750 огнетушителей. Передачу одного из них в селе Козинка, которое находится у самой границы в Грайворонском округе, сняла на видео местная жительница. Получателем оказалась 83-летняя женщина. Пригодится ли ей лично огнетушитель в случае пожара — большой вопрос. Но точно не будет лишним, если на помощь придёт кто-нибудь ещё.
Стали известны первые кандидаты на место бывшего директора белгородского цемзавода Эдуарда Андросова в горсовете Белгорода. Он сложил полномочия депутата после уголовного дела о даче взятки.
Первым выдвинувшим свою кандидатуру на довыборы, которые пройдут в сентябре, стал самовыдвиженец Дмитрий Рудов. Он уже подал документы в избирательную комиссию. От «Единой России» за депутатское кресло поборется предприниматель Денис Перелыгин, ему процедура оформления ещё предстоит.