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Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Атаки ВСУ, претенденты на мандат и огнетушитель для бабушки: итоги дня

Атаки ВСУ, претенденты на мандат и огнетушитель для бабушки: итоги дня

30 июня 2024, 15:38
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»
ВСУ снова атаковали дронами белгородское приграничья — есть раненые. Жителям там начали выдавать огнетушители. В Белгороде появились первые претенденты на депутатское место в горсовете.
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Выборы

Атаки ВСУ продолжаются

Воскресенье для жителей Белгорода выдалось спокойным — обошлось без частых ракетных опасностей, беспилотники в городе тоже не взрывались.

Этого нельзя сказать о приграничны районах. Грайворон атаковали дважды — была ранена женщина, сгорела машина, повреждены дома. Сразу три дома разрушено в Безымено, есть последствия в Смородино и Порозе. Два человека получили ранения при атаке на дом в Богун-Городке Борисовского района.

Два человека тяжело ранены во время атаки дрона в белгородском селе
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Спасёт огнетушитель

Жителям приграничных населённых пунктов в Белгородской области начали выдавать огнетушители. Мера эта вынужденная: дома белгородцев часто становятся целью для атак украинских беспилотников, попадают под обстрелы. Оперативные службы не всегда могут быстро добраться к месту происшествия.

Для этих целей выделили 2750 огнетушителей. Передачу одного из них в селе Козинка, которое находится у самой границы в Грайворонском округе, сняла на видео местная жительница. Получателем оказалась 83-летняя женщина. Пригодится ли ей лично огнетушитель в случае пожара — большой вопрос. Но точно не будет лишним, если на помощь придёт кто-нибудь ещё.

Огнетушитель для тушения пожаров после атак ВСУ выдали 83-летней белгородке
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Свято место пусто не бывает

Стали известны первые кандидаты на место бывшего директора белгородского цемзавода Эдуарда Андросова в горсовете Белгорода. Он сложил полномочия депутата после уголовного дела о даче взятки.

Первым выдвинувшим свою кандидатуру на довыборы, которые пройдут в сентябре, стал самовыдвиженец Дмитрий Рудов. Он уже подал документы в избирательную комиссию. От «Единой России» за депутатское кресло поборется предприниматель Денис Перелыгин, ему процедура оформления ещё предстоит.

На место Андросова в горсовете Белгорода появились первые претенденты
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