Не спасёт и парацетамол: в Белгороде температура превысит 36 градусов

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Жителям Белгорода разослали РСЧС-сообщения о том, что 30 июня и 1 июля температура в городе поднимется до 33 градусов выше нуля. Спасатели попросили избегать в пики жары походов на улицу, носить головные уборы, не купаться в неположенных местах, не сжигать мусор и траву.
Однако не только эти два дня, а вся следующая неделя в Белгороде ожидается аномально жаркой.
По данным Гидрометцентра в понедельник в областном центре будет хотя бы переменная облачность, а днём воздух прогреется до 32 градусов Цельсия. Во вторник жара ещё более усилится, столбики термометров к трём часам дня преодолеют отметку в 33 градуса. В среду будет побит новый рекорд — днём будет до +36 градусов. И только после этого температура немного пойдёт на убыль.
В четверг предварительно обещают +33, в пятницу — 32 и даже 2 мм осадков, а в субботу — 28 градусов Цельсия. Впрочем, как всегда отмечают в Гидрометцентре, прогноз более чем на три дня может сильно измениться, поэтому не факт, что жара середины недели сменится хоть каким-то похолоданием.
Что в других городах региона? Так же жарко. В Старом Осколе пик тоже придётся на среду, когда днём обещают 35 градусов. В Валуйках после 36 градусов в среду, ещё и в четверг-пятницу стоят не обнадёживающие +34. Звание самого жаркого города региона по прогнозу Гидрометцентра получает Новый Оскол, в котором +36 среды сменят +35 в четверг и пятницу.