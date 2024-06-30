Не спасёт и парацетамол: в Белгороде температура превысит 36 градусов

По данным Гидрометцентра в понедельник в областном центре будет хотя бы переменная облачность, а днём воздух прогреется до 32 градусов Цельсия. Во вторник жара ещё более усилится, столбики термометров к трём часам дня преодолеют отметку в 33 градуса. В среду будет побит новый рекорд — днём будет до +36 градусов. И только после этого температура немного пойдёт на убыль.