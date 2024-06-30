В Шебекино начали демонтаж пострадавшего от взрыва многоквартирного дома

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
В Шебекино приступили к демонтажу четырёх подъездов дома №18 по улице Железнодорожный, который был повреждён взрывом 14 июня. Тогда один подъезд обрушился полностью, соседние получили повреждения.
Глава округа Владимир Жданов после встречи с жителями дома написал, что специалисты начали демонтажные работы в пострадавшей части дома.
«На сегодняшний день прорабатывается механизм обеспечения жильем, взамен утраченного, при этом на всех этапах собственников будем сопровождать вместе с министерством строительства региона. То же касается и мер поддержки — в каждом случае необходим индивидуальный подход», — написал Жданов.
Встречи с жителями планируют проводить еженедельно, для приёма обращений создали специальный чат.
Итоги экспертизы показали, что сносить необходимо не только соседние подъезды, но и всё крыло пострадавшего дома, в которое входят подъезды с первого по четвёртый.
Завалы подъезда разобрали ещё к 24 июня. Тогда же вывезли из квартир вещи жителей. Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что снимающим жильё людям из пострадавшего дома власти готовы компенсировать стоимость аренды.
Во время взрыва в доме погибло пять человек, ещё десять получили травмы различной степени тяжести.