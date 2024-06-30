В Шебекино начали демонтаж пострадавшего от взрыва многоквартирного дома

«На сегодняшний день прорабатывается механизм обеспечения жильем, взамен утраченного, при этом на всех этапах собственников будем сопровождать вместе с министерством строительства региона. То же касается и мер поддержки — в каждом случае необходим индивидуальный подход», — написал Жданов.