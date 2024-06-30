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В Шебекино начали демонтаж пострадавшего от взрыва многоквартирного дома

В Шебекино начали демонтаж пострадавшего от взрыва многоквартирного дома

30 июня 2024, 06:58
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Четыре подъезда МКД, часть которого разрушило взрывом 14 июня, восстановлению не подлежат, рассказал глава округа Владимир Жданов.

В Шебекино приступили к демонтажу четырёх подъездов дома №18 по улице Железнодорожный, который был повреждён взрывом 14 июня. Тогда один подъезд обрушился полностью, соседние получили повреждения.

Глава округа Владимир Жданов после встречи с жителями дома написал, что специалисты начали демонтажные работы в пострадавшей части дома.

«На сегодняшний день прорабатывается механизм обеспечения жильем, взамен утраченного, при этом на всех этапах собственников будем сопровождать вместе с министерством строительства региона. То же касается и мер поддержки — в каждом случае необходим индивидуальный подход», — написал Жданов.

Встречи с жителями планируют проводить еженедельно, для приёма обращений создали специальный чат.

Итоги экспертизы показали, что сносить необходимо не только соседние подъезды, но и всё крыло пострадавшего дома, в которое входят подъезды с первого по четвёртый.

Завалы подъезда разобрали ещё к 24 июня. Тогда же вывезли из квартир вещи жителей. Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что снимающим жильё людям из пострадавшего дома власти готовы компенсировать стоимость аренды.

Во время взрыва в доме погибло пять человек, ещё десять получили травмы различной степени тяжести.

Гладков рассказал о предоставлении жилья людям пострадавшего дома в Шебекино
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#Евгений Грицков#Общество#Происшествия#Шебекино#Владимир Жданов#Приграничье#СВО#Разрушения#Обрушение дома в Шебекино 14 июня
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